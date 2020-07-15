На Тернопільщині є попит на фахівців у сфері бухгалтерії
16 липня в Україні – День бухгалтера. Без фахівця цієї професії, древньої і до сьогодні необхідної, не може діяти жодне підприємство. Попит на бухгалтерів на ринку праці Тернопільщини існує постійно. Упродовж І півріччя 2020 року роботодавці області мали потребу в 237 фахівцях цієї професії, з них 181 вакансія укомплектована службою зайнятості. Говорить директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.
За інформацією відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості на 15 липня 2020 року є потреба в укомплектуванні 11 вакансій бухгалтерів із зарплатою до 10 тис. грн. Фахівці цієї професії потрібні у Тернополі, Тернопільському, Борщівському, Бучацькому, Монастириському, Підволочиському та Шумському районах Тернопільської області.
Якщо Ви бухгалтер за освітою, зареєстровані у службі зайнятості як безробітний і бажаєте підвищити свою кваліфікацію, за спрямуванням служби можна навчатися за напрямом: «Комп’ютеризований бухгалтерський облік» у Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ України. Навчання проводиться за груповою формою, у т.ч. дистанційно, протягом 1 місяця. Після завершення – слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації.
За більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.
Принагідно вітаємо з професійним святом усіх фахівців, які мають справу із бухгалтерією. Нехай у Вашій роботі всюди буди буде чіткий порядок і розрахунок, у родинах – злагода і добробут, над головою – мирне небо!