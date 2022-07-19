На Тернопільщині знайшли цікаве застосування російським книгам та іншому партійному непотребу

Книги російських авторів, партійні видання та інший російський непотріб пропонують звозити до мешканця Гусятина Івана Космина. Щоби в подальшому все відправляти на макулатуру і в переробку на книги українських авторів.

– Коли Іван Космина звертався до мене з питанням залучати його до будь-якої помірної роботи, лиш би допомагати нашим захисникам, я не знав, що запропонувати. У мене серце розривалося, коли бачив здорових бугаїв, які ховаються в областях Західної України, а людина в інвалідному візку просить роботу. Сьогодні питання зрушилося з місця. Ідея Тарас Кремінь, ініціатива на Тернопільщині моя, виконавець – Іван і його команда. Сьогодні – це ще його мама. Надіюся, команда буде потужна, – розповів екс-народний депутат Михайло Апостол.

За виручені кошти Іван Космина і його команда планують купити для ЗСУ унікальні швидку допомогу, а також електричні інвалідні візки для потребуючих.

Михайло Апостол привіз пану Космині перший центнер книг.

– Прошу долучатися до такої святої справи. Разом до перемоги!, – підсумував Михайло Апостол.



