На Тернопільському ставі курсує новий теплохід

З 25 липня тернополяни та гості міста можуть здійснювати прогулянки Тернопільським ставом на новому теплоході «Сигма».

Як розповідає капітан теплоходу Віталій Стасюк, судно було придбане у м. Запоріжжя. Одночасно на теплоході може перебувати близько 50 пасажирів: 15 – на верхній палубі, 35 – на нижній. Вартість поїздки складає 25 грн. за 30 хв. подорожі по Тернопільському озері та 50 грн. – за годину поїдки в сторону с. Пронятин. Теплохід при годинній подорожі буде проходити під мостом, що розташований в напрямку с. Пронятин.

«В листопаді 2019р. був придбаний теплохід «Сигма». Протягом зимово–весняного періоду тривали підготовчі роботи, а вже 29 червня відбувся перший технічний рейс. Даний теплохід є трансформером, оскільки поручні на верхній палубі складаються, що дає змогу легко пройти судну під мостом, а пасажири, з метою безпеки, у цей час повинні будуть спуститися на нижню палубу», – розповідає начальник відділу транспортних мереж Антон Марчевський.