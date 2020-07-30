Не пропустив на дорозі “швидку” — штраф 510 грн: у Тернополі перевіряли водіїв

Сьогодні патрульні та лікарі швидкої медичної допомоги провели спільну акцію “Увага! Спецсигнал”, аби перевірити чи надають водії перевагу в русі спеціальним транспортним засобам, які прямують на термінові виклики.

Цього разу тернопільські водії порадували своєю відповідальністю, пильністю та взаємоввічливістю. Всі як один, вони дотримувались правил дорожнього руху та надавали дорогу кареті швидкої допомоги. Ми дякуємо всім учасникам дорожнього руху, які реагують на проблискові маячки та звуковий сигнал, щоб надати перевагу в русі.

Але, на жаль, часто трапляються такі учасники дорожнього руху (пішоходи чи водії), які цим нехтують. Тому нагадуємо, що за таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ч. 3 ст. 122 (Ненадання переваги в русі спеціальним транспортним засобам) КУпАП у вигляді штрафу 510 гривень. Водії, будьте свідомими та відповідальними! Пам’ятайте, часто на вагу золота кожна секунда.