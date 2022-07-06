«Ніхто нікого «кошмарити» не буде»: кому потрібен дозвіл військкомату на виїзд за межі області

На брифінгу Ради оборони Тернопільщини 5 липня голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш пояснив, у якому випадку потрібен дозвіл військкомату при виїзді за межі області.

— Це питання найбільше всіх цікавить. У четвер в нас буде керівник Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв, він надасть вичерпну інформацію, — зазначив Володимир Труш. — Хочу зазначити, що за ці перехідні дні це буде стосуватися поки що лише тих громадян, які мають намір виїхати за кордон, хто хоче подати документи, тут дійсно потрібен буде дозвіл військкомату. В подальшому за ці два дні ми спробуємо напрацювати алгоритм разом з Генштабом, Міністерством оборони за цим законодавством, щоб довести це до вас. Ніхто нікого в області не буде «кошмарити» за те, що у вас немає дозволу військкомату виїхати наприклад з міста Збараж в Тернопіль чи по-іншому. Цей алгоритм напрацьовуємо. В четвер буде вичерпна інформація.

Нагадаємо, 5 липня, Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив роз’яснення про деякі моменти військового обліку.

— Шановні співгромадяни! — йдеться у повідомленні. — Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року, залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

У Генштабі звернулися з проханням з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни.

Нагадаємо, у Тернополі діє комендантська година з 23:00 до 05:00.

Верховна Рада України 22 травня продовжила дію воєнного стану в державі і загальну мобілізацію на 90 діб — до 23 серпня 2022 року.

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