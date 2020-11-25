Обличчям об асфальт, – у Тернополі на ринку на продавчиню напала жінка

23 листопада у Тернополі на ринку на вул. 15 квітня побили жінку. Про це повідомив Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.

Швидку викликали випадкові перехожі, налякавшись можливих наслідків. На 25-річну жінку-продавчиню, після гострої словесної перепалки, неочікувано напала її знайома. Вона раптово вхопила жінку за шию та силоміць штовхнула обличчям на асфальт. Видимих тілесних ушкоджень завдано не було. Але пацієнтка отримала гостру реакцію на стрес й після наданої допомоги була шпиталізовано в обласний психо-неврологічний диспансер.