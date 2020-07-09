❗🤝 Офтальмологічне відділення Тернопільської університетської лікарні отримало сучасні апарати від Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні. Ці апарати дозволяють ще якісніше і точніше проводити діагностику ока у пацієнтів, котрі звертаються за допомогою з різними проблемами.

👩‍⚕️☝️ Про їх важливість розповіла лікар-офтальмолог Катерина Банах. За її словами, 📍 один із апаратів – апарат для ендотеліальної мікроскопії, який визначає кількість ендотеліальних клітин рогівки. За його допомогою можна спрогнозувати післяопераційний, реабілітаційний період стану рогівки, наприклад, у пацієнтів після проведення факоемульсифікації кришталика.

📍 Ще один апарат – це щілинна лампа з фото- та відеофіксацією. За допомогою безконтактної меймографії проводиться дослідження мейбомієвих залоз. Ці залози знаходяться в повіках та виділяюють жировий комплекс, який утворює ліпідний шар слізної плівки. Дисфункція мейбомієвих залоз- поширена патологія переднього відрізка ока. Вона може бути як самостійне захворювання та провокувати розвиток інших захворювань, “синдром сухого ока” в тому числі. 📍 Важливим є й обладнання Oculus Pentacam ALX, розроблений на основі обертової камери Шеймпфлюга, що здійснює вимірювання в 25000 різних точок рогівки, створюючи 3D-вимірну модель переднього відрізку ока всього за 2 секунди! ✍️ «На даному апараті ми проводимо кератотопографічну оцінку стану рогівки – аналіз передньої та задньої поверхні на основі реальних вимірювань. Дана функція допомагає нам діагностувати ранні прояви кератоконусу та його прогресування, хронічні дистрофічні процеси рогівки, дає об’єктивнута неінвазивну оцінку прозорості рогівки на основі Шеймплюг- денситометрії; проводиться контроль міопі, гіперметропії та астигматизму. Пентакам здійснює динаміку змін при глаукомному процесі. Функція підбору ІОЛ на Пентакамі є невід’ємною складовою при хірургії катаракти у теперішній час, а вимірювання товщини рогівки – для визначення індивідуальної типової похибки вимірювання внутрішньо очного тиску при діагностиці глаукомного процесу та офтальмогіпкртензії», – пояснює Катерина Банах. ⚡ Крім цих новинок, офтальмологічне відділення лікарні отримало також фороптер, пристрій для стерилізації інструментів та мікроскоп для проведення мікрохірургії ока. «Сьогодні ці апарати дуже потрібні в нашій роботі. Адже будь-які сучасні технології – це є крок вперед в плані діагностики і в плані лікування. Тому ми вдячні благодійникам, які допомагають 🙏», – зазначає Катерина Банах. Інна Гребеник Тернопільська університетська лікарня