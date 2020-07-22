Оновлять схеми дорожнього руху на найбільших перехрестях Тернополя

Схему організації дорожнього руху планується оновити за адресами:

✅ Влаштування транспортної розв’язки в одному рівні кільцевого типу на вул.Митрополита Шептицького – вул.Оболоня- вул.Білогірська;

✅ тимчасова (експериментальна) організація дорожнього руху на вул. Оболоня та вул. Митрополита Шептицького;

✅ на перехресті вулиць 15 Квітня- В.Стуса- Київська;

✅ на перехресті вулиць 15 Квітня- Братів Бойчуків;

✅ на перехресті вул.М.Карпенка- вул.В.Винниченка- вул.С.Будного;

✅ на перехресті вул.Р.Купчинського- Академіка Корольова- дороги в с.Байківці;

✅ на перехресті вулиць 15 Квітня- бульвар Куліша (з влаштуванням світлофорного об’єкта);

✅ на перехресті проспект С.Бандери- вул.Є.Коновальця- вул.Слівенська;

✅ на вул.Білецькій (ділянка від вул.С.Наливайка до житлового будинку за адресою вул.Білецька,36а)