Пенсіонери з Тернопільщини можуть отримати додаткову грошову допомогу від ООН

Тернополянка Людмила Бурміцька каже, дізналася в банку, як подати заявку, щоб отримати виплату від ООН.

“Мене запитали, чи я зареєстрована в “Дії”, дали мені реквізити. І вже далі буду діяти, оформлювати через “Дію” допомогу”.

Працівниця банку Валентина Сольник розповіла, що подати заявку пенсіонери мають самостійно онлайн, працівники банку цього зробити не можуть.

“Ми видаємо реквізити до картки і даємо інструкцію, як реєструватися на сайті. Заходите на сайт “єДопомога”. Заходите тоді в меню “Допомога від міжнародних організацій”, заповнюєте повністю заявку, паспортні дані, IBAN. Тоді заявку подаєте, вона обробляється. Через деякий час ви можете цю заявку потім переглянути чи її прийняли. Тоді очікуєте зарахування коштів”.

Допомогу від ООН можуть отримати не лише пенсіонери, розповів Андрій Назарків:

“Виплати від міжнародних організацій, які є на сьогодні, виплачуються пенсіонерам, переселенцям, малозабезпеченим, багатодітним. Грошова допомога буде в сумі 6 600 гривень одноразово, або 2 200 щомісяця. Це визначають міжнародні організації. Це по-перше. А по-друге, на сьогодні банк не виплачує ці кошти. Тобто, виплачують організації”.

На сайті Міністерства соціальної політики йдеться, що наразі благодійниками зі всього світу через соціальну платформу “єДопомога” надано допомоги на понад 1 000 000 гривень.

Суспільне