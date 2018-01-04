Переможцем флешмобу від телеканалу «1+1» стала громада з Тернопільщини!

Нещодавно телеканал «1+1» спільно з програмою DOBRE Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) оголосив флешмоб для ініціативних українців та громад, які прагнуть покращити життя у своїй країні, регіоні, місті чи селищі.

Щоб взяти участь у флешмобі, потрібно було записати відео, в якому розкрити свою ідею поліпшення благоустрою міст або розкриття економічного потенціалу свого регіону. Українці або громади, у яких вже є реалізовані проекти, могли презентувати їх. Відеозапис потрібно було викласти на сторінку в соціальній мережі з хештегом #громади.

Серед кількох сотень отриманих відео представники каналу «1+1» та програми USAID DOBRE обрали переможця. Першість здобула Скала-Подільська об’єднана територіальна громада, яка представила проект по створенню виробництва бутильованої води на основі місцевих мінеральних джерел. Крім того, громада активно займається поліпшенням благоустрою свого регіону. Її силами ремонтуються дороги, відкриваються центри дозвілля молоді та зали для спортивних занять.

В якості призу Скала-Подільська ОТГ отримає професійний консалтинг від кращих українських та іноземних спеціалістів, які навчать представників громади залучати інвесторів та налагоджувати бізнес-процеси. П’ять представників громади також отримають навчальну поїздку до Польщі у 2018 році для перейняття успішного європейського бізнес-досвіду. Фінансування поїздки здійснить програма USAID DOBRE, яка сприяє процесу децентралізації в Україні, надаючи фінансову, технічну та експертну допомогу новоутвореним громадам, створюючи умови для ОТГ для кращого управління ресурсами, підвищення якості комунальних послуг, стимулювання місцевої економіки та підвищення залученості громадян до прийняття рішень.

Крім того, серед учасників флешмобу буде обрано п’ять громад, які візьмуть участь у новому реаліті-шоу на телеканалі «1+1» «Громада на мільйон».

«Громада на мільйон» – нове соціальне реаліті, в якому об’єднані територіальні громади України змагатимуться за інвестиції, створюючи проекти для поліпшення життя в регіонах. Проект стартує на «1+1» у 2018 році.