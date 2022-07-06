На Тернопільщині під час повітряної тривоги підприємства та організації повинні зупиняти роботу
Відповідне рішення прийнято Радою оборони області.
Зокрема, йдеться про те, що у випадку повітряної загрози, усі заклади, установи та організації, які знаходяться на території області, повинні припинити роботу та вжити всі необхідні заходи безпеки.
Зважаючи, що ціллю ворога стають об’єкти цивільної інфраструктури, торгові центри, дитячі садочки, зупинка роботи закладів та організацій допоможе зберегти людські життя.