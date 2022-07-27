Під час повітряних тривог у Тернополі можна скористатися укриттями, що розташовані у 30 магазинах та ресторанах. Список адрес

На засіданні ради області було затверджено список із 30-ти закладів торгівлі та ресторанного харчування, приміщення яких можна використовувати як укриття під час повітряних тривог у робочі години – з 10.00 до 22.00 год.

Як зазначає міський голова Сергій Надал, у місті тривають роботи зі збільшення кількості укриттів і в житловому фонді, і в інших придатних для укриття приміщеннях.

Відтак, від 27 липня, під час повітряних тривог будь-хто може зайти у будь-який заклад (із списку, що наведений нижче) та сховатися у цьому укритті. До слова, такі укриття будуть спеціально позначені. Також будуть нанесені відповідні зміни на Інтерактивну карту розміщення захисних споруд у Тернополі

Перелік закладів торгівлі та ресторанного господарства,

приміщення яких можуть використовуватися як укриття

№п/п Назва закладу Адреса закладу 1. Ресторан «Майдан» Вул. Кардинала Сліпого, 1 2. Ресторан «Арт-Авеню» Проспект Степана Бандери, 53, прим.96 3. Ресторан «Суші мастер» Вул. Руська, 19 4. Ресторан «Оскар» Вул. С. Крушельницької, 18 5. Кафе – бар «Сапсан» Вул. Білецька, 49а 6. Ресторан «Фляшка» Бульвар Тараса Шевченка, 1 7. Бар «Бункермуз» Бульвар Тараса Шевченка, 1 8. Бар «Клуб Файного міста» Бульвар Тараса Шевченка, 23 9. Бар «Шинок» Вул. Замкова, 10а 10. Бар «Фламінго» Вул. Київська, 10б 11. Бар «Стаий млин » Вул.Бродівська 12. Бар «Фламінго» Вул.Збаразька 13. Бар «Галич» Вул. Лесі Українки, 18 14. Розважальний комплекс «Марципан» Вул. Максима Кривоноса, 2б 15. Кафе «Хінкальня» Вул. Руська, 23 16. Кафе «Наві» Вул.Мазепи, 3 17. Кафе «Лампа» Вул. М.Грушевського, 1 18. Приміщення на території міського ринку Вул.Живова, 9 19. Бар «Полонія» Вул. Грушевського, 1 20. ТЦ «Подоляни» Вул.Текстильна, 28ч 21. Нічний клуб «Алюр» проспект Злуки, 45 22. Кафе «Хочу їсти» Бульвар Тараса Шевченка, 27 23. Центральний універмаг Бульвар Тараса Шевченка 24. Ресторан «Бір гараж» Вул. Б.Хмельницького, 16 25. Ресторан «М’ясо» Бульвар Тараса Шевченка, 5, прим. 14 26. Бар «Блек бест» Вул.Сагайдасчного, 1 27. Ресторан «Автопорт» Вул. Протасевича 28. Ресторан «Авалон» Вул.Бандери, 2 29. Кафе-піцерія «Тернопіль Вечірній» Бульвар Тараса Шевченка, 21 30. Бар «Мамонт» Площа Героїв Євромайдану (майдан Мистецтв, 3)