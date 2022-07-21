Під Тернополем перекинулася вантажівка

У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою без потерпілих, що сталася сьогодні зранку, на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, за участю вантажного автомобіля, рух транспорту частково ускладнено.

Водій вантажівки не впорався з керуванням, допустив перекидання транспортного засобу у кювет. Для того, щоб автомобіль повернути на проїзджу частину задіяно спеціальну техніку.

Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим.