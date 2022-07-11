“Пісня російською мовою, вироблена в Україні, не є заборонена”: експерт в ефірі Українського радіо Тернопіль

19 червня цього року Верховна Рада України прийняла Закон (проєкт №7273 – д), який забороняє публічне використання музичного продукту держави-агресора та збільшує квоти української мови в радіо- та телеефірі. Але це не означає, що українці більше не почують у публічному просторі музичної продукції мовою окупанта. Про це в ефірі Українського радіо Тернопіль розповів громадський діяч Святослав Літинський.

“Пісні, які заборонено транслювати, то є лише пісні, які вироблені громадянами держави-окупанта, тобто Росією. І вироблені в Росії, причому, навіть, якщо це були, перш за все, громадяни Росії з 1991 року, то тоді ці пісні заборонені. А якщо це були іноземні громадяни, які приїжджали в Росію і там записували, то теж ці пісні є заборонені. А якщо пісня російською мовою вироблена в Україні, то тоді така пісня, на жаль, не є заборонена”, – каже Святослав Літинський.

Визначення законопроєктом поняття національного музичного продукту він оцінює, як важливе.

“Раніше під цим розуміли будь-який продукт, вироблений вітчизняним виробником. Тобто, якщо вітчизняний виробник повністю працював на Російську Федерацію, писав пісні, книжки, твори, відео і робив для Росії, то все одно це визнавалося національним культурним продуктом. А тепер чітко виокремили, що національний музичний продукт – це коли текст є українською мовою або мовою корінних народів України. Росіяни не належать до корінних народів. Тому якщо держава буде оголошувати якусь підтримку чи сприяння поширенню, фестивалі національного музичного продукту, бо часто держава таке робить і фінансово підтримує, то туди підуть лише пісні українською мовою й мовою корінних народів. Це важливо, бо стимулює виготовлення таких пісень”, – каже Святослав Літинський.

Заборони закону не будуть поширюватися на співаків та співачок, яких включили до переліку музичних виконавців держави-агресора, які засуджують війну проти України.

“СБУ пропонує підписати їм письмову заяву із засудженням російської агресії та підтримкою територіальної цілісності України. Підписання такої заяви, наскільки я розумію, як наслідок спричинить відкриття кримінальної справи в Росії. На жаль, таку щілину залишили, але можливо вона є трохи виправдана. Бо нам якось потрібно стимулювати, щоб російська культура не тільки в себе на кухні це обговорювала, а й публічно декларувала. Хоча я особисто не робив би такого”, – розповів Святослав Літинський.

За його словами, згідно з проєктом, збільшено частку пісень українською мовою.

“Раніше було – 35%, тепер – 40%. Збільшено до 75% добовий обсяг ведення передач державною мовою. Раніше ця частка була – 60%. Я не знаю для кого залишили решту – ці 25%. Мене дуже дивує політика держави, яка на телебаченні та радіо допускає фактично примус до вивчення іноземної російської мови, яка є державною мовою країни-агресора. І ця країна веде проти нас повноцінну війну з 2014 року. Як ми можемо підтримувати їхню культуру? Передбачені законопроєктом заборони на відтворення у громадському транспорті музики без згоди усіх пасажирів та гастролі за участю виконавців, які є громадянами держави-агресора, потрібно було запровадити давно”.

Суспільне