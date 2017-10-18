Новини Тернополя 

Побувати на парі у викладачів, які є розробниками тестових завдань для ЗНО, запрошують у Тернополі

Irena 18 Views Прокоментуй!

Центр довузівської підготовки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 21 жовтня о 10.00 запрошує на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ.

Тут Ви зможете:

–  відчути дух університету;

–  зорієнтуватись у виборі майбутньої спеціальності;

–  ознайомитись із правилами прийому до вишів у 2018 році;

–  зустрітися із заступником директора з питань ЗНО в Тернопільській області;

–  побувати на першій студентській парі у викладачів, які є розробниками тестових завдань для ЗНО;

–  визначити свій рейтинг серед інших абітурієнтів;

–  влитись у студентський колектив.

Пройдіть довузівську підготовку – і отримайте 10 додаткових балів для вступу на природничо-математичні спеціальності.

Адреса: м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2 (головний корпус університету).

Контактний телефон: (0352) 54-21-33

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