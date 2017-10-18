Побувати на парі у викладачів, які є розробниками тестових завдань для ЗНО, запрошують у Тернополі
Центр довузівської підготовки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 21 жовтня о 10.00 запрошує на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ.
Тут Ви зможете:
– відчути дух університету;
– зорієнтуватись у виборі майбутньої спеціальності;
– ознайомитись із правилами прийому до вишів у 2018 році;
– зустрітися із заступником директора з питань ЗНО в Тернопільській області;
– побувати на першій студентській парі у викладачів, які є розробниками тестових завдань для ЗНО;
– визначити свій рейтинг серед інших абітурієнтів;
– влитись у студентський колектив.
Пройдіть довузівську підготовку – і отримайте 10 додаткових балів для вступу на природничо-математичні спеціальності.
Адреса: м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2 (головний корпус університету).
Контактний телефон: (0352) 54-21-33