Побувати на парі у викладачів, які є розробниками тестових завдань для ЗНО, запрошують у Тернополі

Центр довузівської підготовки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 21 жовтня о 10.00 запрошує на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ.

Тут Ви зможете:

– відчути дух університету;

– зорієнтуватись у виборі майбутньої спеціальності;

– ознайомитись із правилами прийому до вишів у 2018 році;

– зустрітися із заступником директора з питань ЗНО в Тернопільській області;

– побувати на першій студентській парі у викладачів, які є розробниками тестових завдань для ЗНО;

– визначити свій рейтинг серед інших абітурієнтів;

– влитись у студентський колектив.

Пройдіть довузівську підготовку – і отримайте 10 додаткових балів для вступу на природничо-математичні спеціальності.

Адреса: м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2 (головний корпус університету).

Контактний телефон: (0352) 54-21-33