“Полтавський терорист” отримав авто та обміняв заручника на начальника управління Нацполіції

Чоловік, який у Полтаві погрожував підірвати поліцейських гранатою, під час перемовин обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області.

Також зловмисник вимагав та отримав автомобіль “Богдан”, повідомив Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

“Після перемовин зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі Богдан”, – написав він.

За словами Геращенка, нині тривають перемовини, мета яких примусити зловмисника здатися поліції, не завдавши шкоди ні собі, ні оточенню.

Введено в дію поліцейську спеціальну операцію “Грім”. На місці створений оперативний штаб.