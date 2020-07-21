Понад 40 тис грн зібрали поліцейські краю родині 8-річного Юрка Чорного, якого збив п’яний водій

Понад 40 тисяч гривень благодійної допомоги зібрали поліцейські краю родині 8-річного Юрка Чорного, якого збив на автівці п’яний водій. Працівники поліції провідали хлопчика в лікарні та принесли подарунки і смаколики.

Юрчик переніс вже дві операції, а про страшну аварію майже не пам’ятає. Маленький пацієнт дуже зрадів гостям у погонах, розповів, що коли виросте, стане поліцейським.

– Мені дуже подобається зброя і автомобілі працівників поліції, як виросту теж допомагатиму людям, – запевняє хлопчик.

Щирі слова вдячності висловила правоохоронцям мати неповнолітнього Наталія.

– Дякую вам та всім людям, котрі відгукнулися на нашу біду, – каже Наталія Чорна. – Нехай Бог вам допомагає і будьте здоровими – ви і ваші родини.

Футбольний м’яч, якого подарували правоохоронці хлопчик дуже хоче по скоріше випробувати на ігровому полі. Проте попереду у нього – ще не один день лікування.

Керівник відділу ювенальної превенції Тернопільської області Петро Тихович побажав йому якнайскорішого виздоровлення, зазначивши, аби подібних подій ніколи більше не траплялося.

– Хочемо застерегти, що нетверезий водій –потенційний вбивця. Найстрашніше, коли страждають дітлахи, – зазначив ювенал

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