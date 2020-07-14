Понівечене тіло чоловіка знайшли на автодорозі Львів-Тернопіль

Понівечене тіло чоловіка на проїжджій частині автодороги Львів-Тернопіль виявив один з водіїв. Про невідомого він повідомив на лінію “102”.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановити особу загиблого за зовнішніми ознаками неможливо, оскільки тіло сильно понівечене. Поруч із загиблим лежала куртка з документами. Кому вона належить – встановить слідство.

За попередньою інформацією, аварія трапилася близько першої ночі в Зборівському районі. Траса там не освітлюється. Потерпілого збив вантажний автомобіль Volvo. Від удару тіло відкинуло на зустрічну і його переїхало ще кілька автівок.

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