00:05 | 15.07.2020
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Новини Тернополя 

Понівечене тіло чоловіка знайшли на автодорозі Львів-Тернопіль

Irena 0 Views Прокоментуй!
Понівечене тіло чоловіка на проїжджій частині автодороги Львів-Тернопіль виявив один з водіїв. Про невідомого він повідомив на лінію “102”.
 
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановити особу загиблого за зовнішніми ознаками неможливо, оскільки тіло сильно понівечене. Поруч із загиблим лежала куртка з документами. Кому вона належить – встановить слідство.
 
За попередньою інформацією, аварія трапилася близько першої ночі в Зборівському районі. Траса там не освітлюється. Потерпілого збив вантажний автомобіль  Volvo. Від удару тіло відкинуло на зустрічну і його переїхало ще кілька автівок.

 © Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/dtp/neosvitlena-doroga-prichina-smertelnoji-dtp-na-ternopilshhini/

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