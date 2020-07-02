Порахували безпритульних тварин, які живуть у Тернополі

27-29 червня за ініціативи ГО “Вірне Серце”, БФ Faithful Friends – Вірні Друзі на базі програмного забезпечення від Animal-id.net UA – успішно відбувся повторний підрахунок безпритульних собак у Тернополі — завдяки активним мешканцям міста, котрі взяли участь у заході як волонтери.

Як розповіла одна із організаторок заходу Людмила Чеховська, підрахунок дозволив порівняти показники із результатами попереднього, 2019 року, що демонстрували недостатню ефективність здійснення програми регуляції чисельності безпритульних собак попереднім підрядником ТОВ “Зооцентр”, котрі до того ж необгрунтовано значно завищували реальну кількість безпритульних собак у місті.

Цього року спостерігаємо позитивну динаміку зменшення кількості безпритульних собак із 527 до 445 та збільшення відсотку стерилізованих собак з 21.5% до 37.7% новим підрядником “Дичків Хелп”, що не може не радувати, – розповіла Людмила Чеховська. – Втім, вкрай важливо не зупинятись на досягнутому і надалі покращувати дані показники!

Уже незабаром модератори підрахунку з Animal ID нададуть нам повні висновки та рекомендації щодо покращення результатів, які ми з радістю передамо відповідальним особам, а поки що пропонуємо переглянути відео, котре коротко пояснює, як проходив сам підрахунок, крім того ознайомитись із повними результатми можна на офіційному сайті https://animal-id.net/counting-animals (потрібно збільшити карту та клікнути на Тернопіль).