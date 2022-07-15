Повернути гроші за переплачений газ: у Тернополі черги біля підприємства

Понад 5 тисяч заяв про повернення грошей за газ подали тернополяни. Про це розповіла директорка підприємства “Газпостач” Галина Голоюха. Біля підприємства утворилися черги.

За її словами, з травня цього року споживачі повинні сплачувати на рахунок “Нафтогазу”. Люди, які заплатили гроші “Газпостачу”, – мають переплату.

Черги біля підприємства “Газпостач”, бо люди прийшли, аби написати заяви на повернення грошей.

Тернополянка Тетяна показала нарахування за газ – на рахунку “Газпостачу” за червень має переплату, а на рахунку “Нафтогазу” борг.

“Вони мені вернули, а в Нафтогазі вже мінус. Я то можу оплатити, але там висять, то навіщо будуть висіти? Я в інтернеті прочитала, що треба документи, і прийти в них все здати. Я пішла в банк, взяла рахуночок, і треба все здати. Краще би перекинули, щоб люди не стояли. Тут сонце, і старі, і з маленькими дітьми. Зробили б перерахунки, щоб люди не мучилися, не стояли, і тим працівникам теж дуже важко, бо багато людей”.

Тамара Савченко розповіла, приходить другий день поспіль. Сьогодні чекала в черзі дві години.

“Забрали вклад – комунальні за травень, а тепер не перераховують, йти сюди, писати заяву, я вчора ходила і сьогодні другий день. Вчора я потрапила, але не мала показника з банку, де платила, то треба було, щоб вони перерахували. Треба розрахунковий рахунок, то я пішла вчора взяла, а сьогодні оце сиділа тут стільки”.

Директорка підприємства “Газпостач” Галина Голоюха каже, щодня обслуговують кілька сотень людей. Черги з 4 липня. Прийняли понад 5 тисяч заяв про повернення грошей.

“28 червня був виданий наказ з Міненерго, де всіх споживачів з 1 травня було переведено в Нафтогаз. І відповідно ми 4 липня провели перерахунок, зняли всі нарахування, відобразили, люди побачили, що в них є переплата, хто оплатив за травень”.

Подати заяву можна і в електронному варіанті, каже жінка. Звернутися люди можуть будь-коли.

“Їхні гроші не пропадуть. До заяви потрібно додати копію паспорта, копію коду, оригінал квитанції і банківські реквізити карткового рахунку особистого. Можна прийти до нас написати заяву, можна підписати електронно цифровим підписом і надіслати на електронну скриньку, можна листом рекомендованим надіслати”.

За словами Галини Голоюхи, зробити перерахунок автоматично не можуть.

“Ми також зацікавлені, щоб це зробити, щоб не створювати черг, але немає механізму. Нафтогаз радить всім споживачам звертатися до попереднього постачальника на повернення коштів. Якби тільки була така можливість, то ми повідомимо споживачам. Ну, поки що нема такого рішення”.

Загалом підприємство “Газпостач” має понад 120 тисяч споживачів. Це жителі Тернополя і Тернопільського району.