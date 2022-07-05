Повістки вручаються законно! – Володимир Труш про рейди на Тернопільщині

Щодня на відпрацювання по Тернопільській області виходить 29 спільних патрульних груп. До їх складу входять поліцейські, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військової служби правопорядку.

Майже за два тижні роботи патрульні групи перевірили документи у 5700 осіб. За результатами відпрацювання виявлено 1025 внутрішньо-переміщених осіб, котрі не стали на військовий облік та 642 особи, котрі перебувають на території нашої області без реєстрації. Також за цей період вручено повістки 2558 особам, котрі підлягають мобілізації. Особливу увагу патрулі приділятимуть незаконній роботі розважальних закладів та нічних клубів у період комендантської години, виявленні хуліганів, які порушують комендантську годину, та осіб, які вчиняють домашнє насилля.

– У нас є багато звернень і на гарячу лінію, і до мене особисто, щодо правомірності вручення цих повісток. Вони вручаються законно! При отриманні повістки ви зобов’язані з’явитися до військкомату для уточнення всіх ваших реєстраційних даних. Після цього буде прийматися рішення. Отримання повістки на руки не є підставою, що завтра вас заберуть на передову. Але це причина стати на облік. Це стосується не тільки жителів Тернопільської області, а й людей, які тимчасово перебувають у нашій області», – зазначив на брифінгу Володимир Труш.

Правоохоронці звертаються до громадян з розумінням поставитися до перевірок та нагадують про дотримання комендантської години та правил поведінки під час неї: завжди носіть з собою документи, які засвідчують особу, без нагальної потреби не виходить з дому.