13:02 | 30.06.2020
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Новини Тернополя 

Ретрофото: на місці теперішнього фонтану “Кульбаба” в Тернополі була фігура трьох хлопчаків, які тримали земну кулю

Irena 0 Views Прокоментуй!

Перед вами одне і теж місце. Перше фото зроблене в 50-их роках і теперішній ракурс 2020 року. Як бачите, на місці теперішнього фонтану “Кульбаба” стояла фігура трьох хлопчаків, які тримали земну кулю. На той час і будинку головної пошти теж ще не було. Правда, перед реконструкцією фонтан “Кульбаба” мав теж другий вигляд… – але це вже зовсім інша історія.

Віктор Мадрі

Джерело: соцмережі

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