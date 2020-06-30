Ретрофото: на місці теперішнього фонтану “Кульбаба” в Тернополі була фігура трьох хлопчаків, які тримали земну кулю

Перед вами одне і теж місце. Перше фото зроблене в 50-их роках і теперішній ракурс 2020 року. Як бачите, на місці теперішнього фонтану “Кульбаба” стояла фігура трьох хлопчаків, які тримали земну кулю. На той час і будинку головної пошти теж ще не було. Правда, перед реконструкцією фонтан “Кульбаба” мав теж другий вигляд… – але це вже зовсім інша історія.

Джерело: соцмережі