Рецепт паски від бабусі

20 яєць та 10 жовтків збиваємо з 600 г цукру. Збивається до однорідної маси, схожої на кремовий мед. Додаємо 500 г сметани і 0,5 кг розтопленого масла – те і те старанно вмішуємо в один бік.

Тим часом 200 г дріжджів розчинюємо у 500 г теплого кип’яченого молока. Коли бачимо, що вони ожили, виливаємо до «медової» суміші, розмішуємо і поступово всипаємо борошно.

Місити доведеться довго, доки не почне пшикати. На тісті утворюються пухирці і воно відстає від пальців.

Додаємо ошпарених кип’ятком і просушених родзинок – скільки смакує. Ще раз вимішуємо і накриваємо, щоби відпочило та роздихалося.

Якщо ви робили все правильно, то тісто має підійти мінімум у 5 разів і втікати через краї посуду.

Змащуємо маслом форми або поливані миски та горнятка і викладаємо у кожну на 1/3 тіста. Знову даємо перепочити і роздихатися, поки не підросте до половини посуду.

Кожну паску і пасочку щедро змащуємо білком. Але не заливайте, бо тоді замість світлої блискучої скоринки, місцями матимете яєчню.

Налаштовуєте пічку на 180 С і хай з 5 хвилин надійно прогріється. У кого газова, то, бажано, на 10 хвилин.

Закладаємо паски. Орієнтовно хвилин на сорок. Точно часу не знає ніхто, бо тісто кожен раз живе по-іншому.

Готовими паски вважаються, коли над посудом височіють рум’яні пахучі куполи, які страшенно апетитно блищать.

При бажанні, можете покрити глазур’ю, полити розтопленою чукулядою, посипати кольоровими прикрасами з цукру або дрібними цукатами, навіть покривають візерунками з їстівного золота і срібла, але то вже лайфхаки від сьогодення.

Яйця – 20 шт.;

Жовтки – 10 шт.;

Цукор – 600 г;

Сметана – 500 г;

Масло (розтоплене) – 0,5 кг;

Дріжджі – 200 г;

Молоко (тепле, кип’ячене) – 500 г;

Борошно – скільки вбере (тримайте під руками 3-5 кг);

Родзинки – на смак (у нашій родині чим більше, тим смачніше).

© Олег Ущенко