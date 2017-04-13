Рецепт паски від бабусі
20 яєць та 10 жовтків збиваємо з 600 г цукру. Збивається до однорідної маси, схожої на кремовий мед. Додаємо 500 г сметани і 0,5 кг розтопленого масла – те і те старанно вмішуємо в один бік.
Тим часом 200 г дріжджів розчинюємо у 500 г теплого кип’яченого молока. Коли бачимо, що вони ожили, виливаємо до «медової» суміші, розмішуємо і поступово всипаємо борошно.
Місити доведеться довго, доки не почне пшикати. На тісті утворюються пухирці і воно відстає від пальців.
Додаємо ошпарених кип’ятком і просушених родзинок – скільки смакує. Ще раз вимішуємо і накриваємо, щоби відпочило та роздихалося.
Якщо ви робили все правильно, то тісто має підійти мінімум у 5 разів і втікати через краї посуду.
Змащуємо маслом форми або поливані миски та горнятка і викладаємо у кожну на 1/3 тіста. Знову даємо перепочити і роздихатися, поки не підросте до половини посуду.
Кожну паску і пасочку щедро змащуємо білком. Але не заливайте, бо тоді замість світлої блискучої скоринки, місцями матимете яєчню.
Налаштовуєте пічку на 180 С і хай з 5 хвилин надійно прогріється. У кого газова, то, бажано, на 10 хвилин.
Закладаємо паски. Орієнтовно хвилин на сорок. Точно часу не знає ніхто, бо тісто кожен раз живе по-іншому.
Готовими паски вважаються, коли над посудом височіють рум’яні пахучі куполи, які страшенно апетитно блищать.
При бажанні, можете покрити глазур’ю, полити розтопленою чукулядою, посипати кольоровими прикрасами з цукру або дрібними цукатами, навіть покривають візерунками з їстівного золота і срібла, але то вже лайфхаки від сьогодення.
Яйця – 20 шт.;
Жовтки – 10 шт.;
Цукор – 600 г;
Сметана – 500 г;
Масло (розтоплене) – 0,5 кг;
Дріжджі – 200 г;
Молоко (тепле, кип’ячене) – 500 г;
Борошно – скільки вбере (тримайте під руками 3-5 кг);
Родзинки – на смак (у нашій родині чим більше, тим смачніше).
© Олег Ущенко
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