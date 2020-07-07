18:59 | 7.07.2020
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Рецепти від господинь: Квас із бузини від Руслани Періг

Irena 0 Views Прокоментуй!

Інгредієнти:

  • 15-20 суцвіть бузини;
  • кілька листочків м’яти;
  • 4 л води;
  • 400 г цукру;
  • 40 г лимонної кислоти.

 

Приготування:

Перш ніж готувати квас із бузини, гарненько треба обтрусити суцвіття, щоби позбутися можливих комах. Мити бузину не обов’язково. У скляний або емальований посуд налити води, бажано джерельної. Додати цукор і довести до кипіння, щоби він розтанув. Остудити цукровий сироп до кімнатної температури, додати лимонної кислоти (або лимонного соку) й утопити в сиропі суцвіття бузини. Накрити посуд кришкою і поставити у темне місце, періодично перемішуючи бузину. Квас із бузини буде готовий через 4-5 днів. Процідити бузиновий квас, перелити у скляні пляшки, не доливаючи до самого горлечка, додати кілька листочків м’яти і відправити у холодильник. Зберігати квас із бузини можна в холоді кілька тижнів.


Джерело: Тижневик “Номер один”

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