Рецепти від господинь: Квас із бузини від Руслани Періг
Інгредієнти:
- 15-20 суцвіть бузини;
- кілька листочків м’яти;
- 4 л води;
- 400 г цукру;
- 40 г лимонної кислоти.
Приготування:
Перш ніж готувати квас із бузини, гарненько треба обтрусити суцвіття, щоби позбутися можливих комах. Мити бузину не обов’язково. У скляний або емальований посуд налити води, бажано джерельної. Додати цукор і довести до кипіння, щоби він розтанув. Остудити цукровий сироп до кімнатної температури, додати лимонної кислоти (або лимонного соку) й утопити в сиропі суцвіття бузини. Накрити посуд кришкою і поставити у темне місце, періодично перемішуючи бузину. Квас із бузини буде готовий через 4-5 днів. Процідити бузиновий квас, перелити у скляні пляшки, не доливаючи до самого горлечка, додати кілька листочків м’яти і відправити у холодильник. Зберігати квас із бузини можна в холоді кілька тижнів.
Джерело: Тижневик “Номер один”