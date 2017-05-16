Роман Фелик цурається своєї провини

Один з місцевих менеджерів британської інвестиційної компанії «Helix Capital Investment ltd» збирав кошти з людей, не доносячи їх до установи в якій працював. І зараз правоохоронці переслідують, як “забудькуватого” функціонера, так і саму британську компанію. Але хвилею замовних статей в пресі Роман Фелик намагається запобігти відповідальності за скоєне.

На жаль, не раз і не два, доводилося спостерігати, як у певних діячів прокидається любов до друкованого слова та пристрасть до спілкування зі ЗМІ.

Зазвичай чиновники-корупціонери, що заблукали у власних оборудках, коли за ними вже ходять прокурори, намагаються розповісти всьому світові “правду”. Та довести, що хтось краде більше за них. При чому роблять вони це з таким натхненням, наче звинувачення інших виправдає їх власні гріхи.

Тепер оце до чиновників додалися ще й комерсанти. Роман Фелик, що працював регіональним менеджером британської компанії «Helix Capital Investment ltd» вирішив, напевно, позбутися кримінальних справ просто словами виправдання своїх вчинків у ЗМІ.

А почалась історія як завжди — з дуже простих речей. Британська мережева компанія працювала в Україні. Вона збірала кошти, та платила відсотки з них. Але частина людей, що хотіли заробити, не дуже були сильні у компютерних технологіях. Тому замість того, щоб самим зайти на сайт компанії, завести власний електронний кабінет та проводити операції з коштами, вони просили це зробити своїх знайомих. Або навіть не дуже знайомих людей.

Ось на цьому моменти і запланував зробити “свій власний бізнес” тодішній регіональний функціонер «Helix Capital Investment ltd» Роман Фелик.

Подейкують, що побачивши, що знайомі та сусіди отримують відсотки і непогано зарабляють, люди зустрічались з Романом, передавали йому кошти та просили замість них владнати “всі справи з їх оформленням через компютер”.

Так — і це була звичайна необачність людей. Тому що коли мова йде про дестки тисяч доларів, то, напевно, треба вимагати документи, а не довірятись службовцю компанії.

Одним словом, через певний час, ті люди, що принесли та просто передали гроші Роману Фелику, не отримали ні відсотків, ні можливості зателефонувати своєму знайомому. З тих пір до поліції, звичайно, було надіслано багато заяв, проводиться розслідування. Але, як це часто буває у нашій державі, гроші не повернути. І, крім них, вже почав втрачатися і імідж України на міжнародній арені.

Так, мабудь поспішаючи, крім Романа Фелика, правоохоронці затримали ще й голову британької «Helix Capital Investment ltd» Дмитра Нагуту. Чия компанія та її імідж як раз і постраждала від дій Романа Фелика не менше, ніж у простих людей.

Тому мабуть побачивши, що правоохоронці ніяк не можуть второпати — хто кого надурив, а хто ні, Роман Фелик надумав ще більше заплутати ситуацію. За гроші, колись отримані від довірливих людей він розпочав розміщувати у ЗМІ по всій Україні статті, де виправдовує свою поведінку, та звинувачує в усьому керівництво британської «Helix Capital Investment ltd».

Зокрема він стверджує, що компанія гроші в нього приймала, та використовувала у своєму бізнесі. При цьому він мабудь вірить, що в це повірять вкладники та правоохоронці.

Що ж, можливо десь й повірять, якщо захочуть вірити замість того, щоб ознайомитись з тим, як працюють інвестиційні компанії у Великобританії і як вони проходять аудит. Так от, треба сказати, що контроль у королівстві сильно відрізняється від української ситуації — де фірми з величезними боргами перед бюджетом зникають за пару тисяч долларів хабара, і ніхто їх потім не шукає.

На відміну від Украіїни, фінансові компанії в Великобританії на зразок «Helix Capital Investment ltd» проходять щорічний аудит. А всі проведення по їх рахунках, у разі потреби, можна прослідкувати на багато років назад. Так от, згідно цих проведень, все що передавав Роман Фелик — видно до копійки. А чого він не передавав — там звісно нема.

Але чи повірять люди в Украійні в тверді закони британського права та аудит відомих фірм, якщо в Україні їм морочать голову статтями, що чорне — це біле?