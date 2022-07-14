росіяни анонсували ракетний обстріл Тернополя, – військова адміністрація

У четвер, 14 липня, на одному із пропагандистських сайтів з’явилася інформація про те, що російські ракети завдали удари по військових об’єктах у Вінниці та Тернополі. Про це повідомляє Тернопільська обласна військова адміністрація.



Поліція звертає увагу читачів на час публікації інформаційного матеріалу, його подали на дві години раніше часу, зазначеного на сепаратистському сайті.



Військова адміністрація звертається до жителів Тернополя та області бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, спускатися в укриття та максимально дотримуватися заходів особистої безпеки.

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