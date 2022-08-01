“Росіяни залишали вибухівку всюди – на дитячих майданчиках, під тілами, в автівках”: тернопільський вибухотехнік Ігор Васьків

– один із тих, хто розміновував Київщину після російської окупації. Чоловік працює начальником відділу вибухотехнічної служби Нацполіції Тернопільщини. На початку квітня його у складі загону відправили в Ірпінь.

“Мене вразив хаос, який залишали російські окупанти на територіях, де проживали. Але найбільший біль – величезна кількість розстріляних людей на вулицях”, – каже Ігор.

Ігор Васьків пригадує, працювали також з похоронними групами, оглядали тіла загиблих, бо вони теж могли бути заміновані росіянами.

“Росіяни залишали вибухівку всюди – на дитячих майданчиках, під тілами, в автівках. Рашисти, боячись наступу наших військових, встановили велику кількість мін. Їх доводилося знешкоджувати, а це доволі нелегка і клопітка справа. Ми розуміли – права на помилки немає, адже ми мусимо повернутися додому живими та неушкодженими”, – розповів поліцейський.

В Ірпіні працювали приблизно два тижні, а після – поїхали до Гостомеля. Там, пригадує чоловік, було багато російської техніки, а боєприпаси – розкидані по всій території. Ігор Васьків каже, за тиждень його загін знайшов більше півтори тисячі снарядів.

“Довелося працювати без вихідних по 10-12 годин. Вибухотехніки збирали більшість снарядів голими руками і з поля несли та вантажили на автівки. В перші дні ми збирали від 200 до 500 вибухонебезпечних предметів за добу. Мені особисто трапилася авіабомба 60-х років, яка важила півтонни. Вона не здетонувала і застрягла в будівлі, вивезти і знешкодити її – справа не для слабкодухих”, – розповів Ігор Васьків.

За роботу на Київщині, розповідає Ігор Васьків, отримав звання полковника поліції.

“Вважаю, кожен, хто хоч якось допомагає боронити державу – герой. І неважливо – чи це військовий, чи це поліцейський, чи простий громадянин, який плете захисну сітку. Хтось стріляє з кулемета, хтось літає на літаку, а хтось розміновує місцевість після воєнних дій. Але всі ми наближаємо нашу перемогу”, – зазначив тернопільський поліцейський.