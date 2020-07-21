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Серед заручників у Луцьку опинилася тернополянка: терорист озвучив вимоги її сину

Redaktor 0 Views 1 коментар

Сьогодні, 21 липня, близько 09.25 ранку у поліцію зателефонував чоловік, який представився Максимом Плохим та повідомив, що він у центрі Луцька захопив автобус з 20-ма пасажирами. Чоловік попередив, що він озброєний, а також висунув основні вимоги. 

Максим Плохой, як він сам себе називає висунув такі вимоги, щоб глави церков в Україні, нинішній та колишній президенти та інші посадові особи написали публічно, що вони є головними терористами в Україні. Загалом такий допис мають зробити 24 особи. 

В заховленому терористом автобусі виявилися і тернополянка. 

Терорист взяв її мобільний та подзвонив до сина тернополянка і розповів свої умови визволення заручників – чоловік вимагає, щоб  інформацію розповсюдили якомога більше журналістів, щоб на місце події приїхали журналісти ну і головні “терористи держави” опублікували пости на власних сторінках у соціальних мережах. 

“Автобус замінований, є бомба в Луцьку також, вимоги дуже прості зараз тобі мама скине, ти маєш розіслати їх у засоби масової інформації, – відзначив терорист”. 

У поліції Луцька кажуть, що у центрі міста чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю

В області введений оперативний план «Заручник». Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Відомо також, що Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події

Нагадаємо, у Луцьку чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. В області введено оперативний план «Заручник».

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Тернополяни

One thought on “Серед заручників у Луцьку опинилася тернополянка: терорист озвучив вимоги її сину

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    14:27 | 21.07.2020 о 14:27
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    Який жах! Сподіваюсь, що все минеться і закінчиться добре для людей, які пережили таке жахіття

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