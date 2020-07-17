Шість медичних закладів Тернопільщини дофінансують на десятки мільйонів

Медзаклади Тернопільщини, які мають дефіцит коштів внаслідок другого етапу медичної реформи, отримають дофінансування з державного бюджету. Фінансування відбуватиметься до кінця 2020 року.

– В області дофінансування потребують шість медичних закладів. Зокрема, найбільша проблема виникла в Тернопільському обласному фтизіопульмонологічному медичному центрі. Для роботи закладу не вистачає 16 млн. гривень. Також майже 4 мільйони дофінансування потребує Більче-Золотецька лікарня, 2 мільйони – обласний хоспіс, що в селі Плотича Тернопільського району. Мають дофінансувати також Микулинецьку обласну фізіотерапевтичну лікарню реабілітаціїї, Заліщицький обласний комунальний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих, Заліщицький обласний комунальний дитячий санаторій, – повідомив начальник управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук.

Ці медичні заклади мають дофінансувати до рівня 2019 року. Завдяки цьому не доведеться закривати лікарні чи звільняти працівників, зазначив Володимир Богайчук.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час брифінгу 31 червня, що уряд погодив пакет антикризових дій, запропонованих Міністерством охорони здоров’я, щоби врятувати недофінансовані медзаклади. Рішення вступило в дію з 1 липня.

Другий етап медичної реформи стартував 1 квітня. На Тернопільщині є 58 обласних закладів охорони здоров’я, з них 54 уклали угоду з НСЗУ.