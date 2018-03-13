“Приміщення — школі мистецтв!”, “Планували — збудували?”: біля обласної ради — пікет

“Приміщення школі мистецтв!”, “Життя коротке, мистецтво вічне” – під такими гаслами сьогодні відбулася акція біля Тернопільської обласної ради.

Педагоги, батьки учнів, учні Школи мистецтв та небайдужі тернополяни вимагали вирішення питання майбутнього існування закладу в місті Тернополі.

“Учасників акції хвилює можлива реорганізація школи шляхом її об’єднання зі Струсівською школою-інтернатом, — зазначила учасниця акції Ірина Яремчук. — Є побоювання, що такий процес завершиться фактичним закриттям школи в Тернополі. Позаяк більшість учнів – 70% – живуть в Тернополі, їздити у Струсів на навчання вони не зможуть. Думаю, що цю ситуацію мали б у співпраці вирішити облрада з міськрадою, виділивши потрібне приміщення у місті Тернополі або залучивши інвесторів -забудовників для ремонту наявного чи іншого підходящого приміщення”.