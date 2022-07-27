Школярі у Тернополі повинні пройти медичне обстеження

Про це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал. За його словами, це необхідно зробити до початку нового навчального року.

“Хочу нагадати батькам, чиї діти будуть йти до школи з 1 вересня, до початку навчального року потрібно пройти обстеження в педіатра, зробити необхідні щеплення, якщо вони передбачені, отримати необхідну довідку про стан здоров’я, будь ласка, не затягуйте з цим”, – зазначив Сергій Надал.

Школи у Тернополі готують до нового навчального року. З бюджету громади виділили 24 млн. грн. для ремонтних робіт під час облаштування сховищ.

Свобода