14:27 | 27.07.2022
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Школярі у Тернополі повинні пройти медичне обстеження

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Про це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал. За його словами, це необхідно зробити до початку нового навчального року.

“Хочу нагадати батькам, чиї діти будуть йти до школи з 1 вересня, до початку навчального року потрібно пройти обстеження в педіатра, зробити необхідні щеплення, якщо вони передбачені, отримати необхідну довідку про стан здоров’я, будь ласка, не затягуйте з цим”, – зазначив Сергій Надал.

Школи у Тернополі готують до нового навчального року. З бюджету громади виділили 24 млн. грн. для ремонтних робіт під час облаштування сховищ.

Свобода

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