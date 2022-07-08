Штанги завадили: в Озерному пройшов благодійний матч

7 липня в Озерному зустрілися зірки тернопільського футболу та футбольного колективу «Озерна». Усі отримані кошти спрямовані на благодійні цілі. Букмекерські контори не брали ставки на цей поєдинок, оскільки не мали повної інформації про хід гри. Хоча в більшості товариських ігор любителі ставок можуть вибрати один із кінцевих результатів і укласти парі.

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Зірки тернопільського футболу виклалися на 100%

Склад команди зірок тернопільського футболу виглядав більш ніж солідно. Місце у рамці воріт зайняв харизматичний голкіпер Дмитро Карасьов. У центрі оборони утворився непрохідний редут, що складається з Тараса Дурая та перспективного центрбека Олега Тракало. На краях оборони були Богдан Іванців та швидкісний Сергій Атласюк. Виділимо, що на вістрі атаки вийшов харизматичний капітан команди Сергій Богородиченко.

Перший гол став підсумком типової комбінації у британському стилі. Крайній захисник пройшов флангом і зробив точний і сильний навіс. На виході помилився голкіпер і Богородиченко зблизька розпечатав ворота ФК «Озерна». За кілька хвилин мав завершити комбінацію партнерів Богдан Семенець. Досвідчений футболіст відкрився між лініями суперника та отримав точний пас.

Розвернувшись, Богдан пробив повз збентеженого воротаря, але на допомогу ФК «Озерна» прийшла перекладина. Дзвін стояв на весь стадіон. Цікаво, що суперники спільними зусиллями десять разів потрапили до каркасу воріт. Така невдача стала рекордом для команди зірок тернопільського футболу. Обмін атаками продовжився, і глядачі до останньої хвилини переживали за результат.

У підсумковому протоколі зафіксовано рахунок 1:3 на користь зірок тернопільського футболу. Майстри спорту показали свій високий клас. Крім цього люди отримали позитивні емоції, що дуже важливо у важкий воєнний час. Весь прибуток відправлено гравцями на благодійні цілі.