Шукаєте роботу у віці 35+? Служба зайнятості Тернопільщини допоможе

Упродовж 6 місяців 2020 року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 14,6 тис. осіб віком понад 35 років.

Служба зайнятості Тернопільщини активно сприяє їм у тому, аби вони знайшли себе на ринку праці, надаючи інформаційно-консультаційні послуги, організовуючи профнавчання, спрямовуючи на тимчасові роботи тощо. Відтак, за сприяння служби зайнятості області вдалося працевлаштувати 7,5 тис. осіб згаданої вікової групи, з них 46 – отримали роботу з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 6 безробітним категорії 35+ відкрити власний бізнес. 979 краян цієї вікової групи було залучено до громадських та інших робіт тим-часового характеру.

Про це розповів директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

659 безробітних після 35 років за спрямуванням служби зайнятості пройшли професійну підготовку. Ваучер на навчання отримали 135 краян, здебільшого на опанування професіями медсестри, кухаря, електрогазозварника, тракториста.

До 30.09.2020 зареєстровані безробітні мають можливість безкоштовно пройти курси на глобальній освітній платформі Coursera за більш як 400 спеціалізаціями за напрямками: гумані-тарні, природничі, соціальні, технічні науки, підприємництво, економіка, ІТ-технології та ін. За довідками потрібно звернутися у місцевий підрозділ служби зайнятості. Також діють ряд вебре-сурсів: Освітній портал державної служби зайнятості, Prometheus, Lingva skills.

Отож, у будь-якому віці, не зневірюйтесь, йдіть в ногу з часом – навчайтесь, цікавтесь інноваційними підходами до роботи, здобувайте сучасні знання та навички!

На 1 липня 2020 року на обліку в обласній службі зайнятості перебували 13,2 тис. безробі-тних, з них більше 9 тисяч – особи понад 35 років, серед яких 2,3 тис. – віком 45-55 років.

«Хочу нагадати роботодавцям, що лише гідна оплата праці та легальне працевлаштування зможуть привабити у Ваш колектив висококваліфікованих і сумлінних працівників. А робочий колектив, який складається із працівників різних поколінь та досвіду, працює набагато ефектив-ніше, адже в ньому реалізовано раціональний підхід у використанні всього доступного трудово-го потенціалу», – зауважив Василь Олещук.