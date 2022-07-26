Швачки, водії, продавці, підсобники – у топ 10 липневих вакансій Тернопільщини

На 25.07.2022 у десятку найбільше потрібних роботодавцям Тернопільщини працівників увійшли швачки, водії, продавці, підсобники, слюсарі, перукарі, кухарі, токарі, менеджери, бухгалтери, листоноші; постійною є потреба у лікарях різних спеціалізацій та медсестрах.

За видами економічної діяльності більшість вільних робочих місць були у переробній промисловості, торгівлі, охороні здоров’я, транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності.

Серед загальної кількості вакансій – 11% із заробітною платою вищою від середньої по області. Про це повідомив директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 20 тис. грн пропонують лікарям різних спеціалізацій та водіям тролейбуса; 18 тис. грн – начальникам дільниці; по 15 тис. грн роботодавці готові платити керуючим відділеннями банків, менеджерам з постачання та інженерам-технологам, по 12 тис. грн – електромонтажникам силових мереж і електроустаткування, архітекторам та водіям навантажувача.