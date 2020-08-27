Скільки грошей виділили на шкільний громадський бюджет Тернопільської громади?

25 серпня відбулося перше засідання Номінаційного комітету Громадського бюджету 2021 року. На засіданні також обговорили питання шкільного громадського бюджету та перелік шкіл, які можуть взяти в ньому участь.

Згідно з положення Про шкільний громадський бюджет взяти участь у ньому можуть школи, де є учні 7-11 класів. На фінансування шкільного громадського бюджету виділяють 10 відсотків від суми, яка йде на Громадський бюджет, це 1 747 955 грн. Кожна школа отримає по 75 998 грн, загалом шкільний громадський бюджет діятиме у 23-ох школах Тернопільської громади, які висловили свою згоду.

На засіданні підняли питання анонімності голосування за Громадський бюджет. Адже минулого року були непоодинокі випадки, коли змушували голосувати за конкретний проект. Через те, що список тих, хто проголосував був відкритий, зацікавлені особи могли перевірити, чи справді люди підтримали їхній проект.

Також на засіданні визначили етапи Громадського бюджету:

1 вересня-30 вересня – подання проектів;

1 жовтня-20 жовтня – оцінка проектів;

26 жовтня-9 листопада – голосування за проекти;

11 листопада – оголошення результатів.

До слова, Центр громадського контролю “Дій!” в Тернополі продовжує опитування щодо якості роботи Громадського бюджету. Поділитися із своїми думками, зауваженнями та побажаннями можна за посиланням: https://bit.ly/PB2020Te

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program» та Посольства Королівства Нідерланди в Україні. Зміст цієї статті не обов’язково збігається із позицією Посольства Королівства Нідерланди в Україні.