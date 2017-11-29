Скільки Сергію Надалу вартує “зомбування” терноплян?

Відомий тернопільський юрист Ольга Мазаєва нещодавно передивлялась тендери, в яких замовником виступала рідна Тернопільська міська рада. І їй відразу в очі впав тендер на 530 000 грн. Саме таку суму міська рада вирішила виділити на …. публікацію звітів про роботу в газетах. За друк інформаційного бюлетеня “Тернопільська міська рада інформує” з наших кишень наші слуги готові були заплатити 280 000 грн., за висвітлення діяльності Тернопільської міської ради – 250 000 грн. В торгах по обох лотах взяло участь два учасники – ПП “Пресова агенція Вільне життя” та ТОВ “Нова Тернопільська газета”.

По першому лоту переможцем стало ПП “Пресова агенція Вільне життя” зменшивши свою пропозицію на крок аукціону, аж на цілих 1400 грн. Конкурент ціни не знижував. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-10-001708-c…

По дугому лоту перемогло (ну тут ви звичайно будете здивовані)…ТОВ “Нова Тернопільська газета”, яка дала пропозицію аж на 700 грн. меншу за очікувану вартість https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-10-001708-c…. Конкурент, як ви уже здогодались, свою ціну не знижував.

Не знаю як вам, а мені це все дуже нагадує змову учасників. А громаді, не залежно від того, хоче вона того, чи ні, на рекламу їй же діяльності її ж слуг довелось викласти з кишені 527 900 грн. Але ж не 530 000. Економні у нас слуги, дбають за громаду. Цінуйте. І не забудьте про це на наступних виборах, – пише юрист у мережі Фейсбук.