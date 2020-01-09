Службs порятунку Тернопільщини передали чотири потужних спецавтомобілі

9 січня голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель, за дорученням Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, передав для потреб Служби порятунку Тернопільщини чотири потужних спецавтомобілі українського виробництва на базі шасі МАЗ. Технікою, що була придбана за кошти державного бюджету поповнився парк пожежних машин Бучацького, Заліщицького, Зборівського районних відділів та частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Також він вручив рятувальникам спеціальне обладнання, придбане за кошти обласного бюджету: бензопилу, бензоріз та алмазні диски STIHL, 3 надувні човни КМ-400D та два підвісні двигуни до них, десять захисних костюмів ProChem II F (у комплекті з чоботами та рукавицями), п’ять протигазів фільтрувальних СM-6S в комплекті з фільтрами та сумками, два перфоратора Makita та свердла по бетону і каменю. Керівник облдержадміністрації побажав рятувальникам й надалі гідно виконувати поставлені завдання та служити на благо народу України, з мінімумом ризику для здоров’я та мінімумом надзвичайних ситуацій. І цьому, зазначив він, сприятиме, в тому числі, й та нова сучасна техніка та обладнання, передане на озброєння підрозділів ДСНС.

В свою чергу, очільник пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Віктор Маслей, від імені рятувальників краю щиро подякував керівництву області, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та всім причетним до модернізації пожежно-рятувальної служби. Він зазначив, що за останні кілька років Тернопільська область вже одержала, разом з сьогоднішнім, 16 сучасних пожежно-рятувальних автомобілів. Нові машини на базі МАЗів є більш потужними та досконалими, ніж їх аналоги на базі ЗІЛ 130 і 131. Зокрема, в них більші можливості для гасіння пожеж. Це зумовлено використанням майже вдвічі більшої цистерни для підвозу води та нового потужнішого насоса, з подачею 60 літрів води за секунду. Також на них встановлено й чимало іншого сучасного обладнання, механізмів та агрегатів.

Він підкреслив, що основним завданням вогнеборців й надалі залишається безпека і порятунок людей та їх майна при виникненні пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Тож спільними зусиллями, шляхом забезпечення професійного виконання службових обов’язків, бійці Служби порятунку підтримуватимуть готовність підрозділів до дій за призначенням та робитимуть все належне, аби зберегти повагу та високу довіру співгромадян.