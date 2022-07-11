Сьогодні у Тернополі депутати декомунізують ряд вулиць, парк та теплоход
Сьогодні на сесії Тернопільської міської ради буде прийнято рішення про перейменування вулиць:
Вулицю Танцорова на вулицю Старий Поділ;
Вулицю Живова на вулицю Торговиця;
Вулицю Макаренка на вулицю Іванни Блажкевич;
Вулицю А. Чехова на вулицю Олени Теліги;
Вулицю Агрономічна на вулицю Дарії Віконської;
Вулицю Ю. Гагаріна на вулицю Івана Гавдиди;
Вулицю Достоєвського на вулицю Ілярія Бриковича;
Вулицю М. Глінки на вулицю Миколи Леонтовича;
Вулицю М. Ломоносова на вулицю Квітки Цісик;
Вулицю Пушкіна на вулицю Захисників України;
Вулицю Л. Толстого на вулицю Євгена Мєшковського;
Вулицю Чалдаєва на вулицю Патріарха Любомира Гузара;
Вулицю Бригадна (за винятками будинків 12-26) на вулицю Петра Батьківського;
Вулицю Бригадна (нумерація будинків 12-26) на вулицю Покрови.
У діючих назвах вулиць м.Тернополя внести технічні зміни:
Вулицю Є.Гріга читати як вулицю Едварда Ґріґа;
Вулицю Об’їздна читати як вулицю Об’їзна;
Вулицю Монюшко читати як вулицю Станіслава Монюшка;
Вулицю Лук’яновича читати як вулицю Дениса Лукіяновича;
Вулицю Лучаківського читати як вулицю Володимира Лучаковського;
Вулицю Братів Гжицьких читати як вулицю Братів Ґжицьких;
Вулицю І.Репина читати як вулицю Іллі Рєпіна;
Вулицю Кардинала Сліпого читати як Патріарха Йосифа Сліпого.
А також:
Назву парку Топільче читати як парк Сопільче.
Теплохід “Герой Танцоров” перейменувати на теплохід “Ян Амор Тарновський”