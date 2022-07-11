Сьогодні у Тернополі депутати декомунізують ряд вулиць, парк та теплоход

Сьогодні на сесії Тернопільської міської ради буде прийнято рішення про перейменування вулиць:



Вулицю Танцорова на вулицю Старий Поділ;



Вулицю Живова на вулицю Торговиця;



Вулицю Макаренка на вулицю Іванни Блажкевич;



Вулицю А. Чехова на вулицю Олени Теліги;



Вулицю Агрономічна на вулицю Дарії Віконської;



Вулицю Ю. Гагаріна на вулицю Івана Гавдиди;



Вулицю Достоєвського на вулицю Ілярія Бриковича;



Вулицю М. Глінки на вулицю Миколи Леонтовича;



Вулицю М. Ломоносова на вулицю Квітки Цісик;



Вулицю Пушкіна на вулицю Захисників України;



Вулицю Л. Толстого на вулицю Євгена Мєшковського;



Вулицю Чалдаєва на вулицю Патріарха Любомира Гузара;



Вулицю Бригадна (за винятками будинків 12-26) на вулицю Петра Батьківського;



Вулицю Бригадна (нумерація будинків 12-26) на вулицю Покрови.





У діючих назвах вулиць м.Тернополя внести технічні зміни:



Вулицю Є.Гріга читати як вулицю Едварда Ґріґа;



Вулицю Об’їздна читати як вулицю Об’їзна;



Вулицю Монюшко читати як вулицю Станіслава Монюшка;



Вулицю Лук’яновича читати як вулицю Дениса Лукіяновича;



Вулицю Лучаківського читати як вулицю Володимира Лучаковського;



Вулицю Братів Гжицьких читати як вулицю Братів Ґжицьких;



Вулицю І.Репина читати як вулицю Іллі Рєпіна;



Вулицю Кардинала Сліпого читати як Патріарха Йосифа Сліпого.





А також:



Назву парку Топільче читати як парк Сопільче.



Теплохід “Герой Танцоров” перейменувати на теплохід “Ян Амор Тарновський”

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