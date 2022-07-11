10:40 | 11.07.2022
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Сьогодні у Тернополі депутати декомунізують ряд вулиць, парк та теплоход

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Сьогодні на сесії Тернопільської міської ради буде прийнято рішення про перейменування вулиць:

Вулицю Танцорова на вулицю Старий Поділ;

Вулицю Живова на вулицю Торговиця;

Вулицю Макаренка на вулицю Іванни Блажкевич;

Вулицю А. Чехова на вулицю Олени Теліги;

Вулицю Агрономічна на вулицю Дарії Віконської;

Вулицю Ю. Гагаріна на вулицю Івана Гавдиди;

Вулицю Достоєвського на вулицю Ілярія Бриковича;

Вулицю М. Глінки на вулицю Миколи Леонтовича;

Вулицю М. Ломоносова на вулицю Квітки Цісик;

Вулицю Пушкіна на вулицю Захисників України;

Вулицю Л. Толстого на вулицю Євгена Мєшковського;

Вулицю Чалдаєва на вулицю Патріарха Любомира Гузара;

Вулицю Бригадна (за винятками будинків 12-26) на вулицю Петра Батьківського;

Вулицю Бригадна (нумерація будинків 12-26) на вулицю Покрови.


🎯 У діючих назвах вулиць м.Тернополя внести технічні зміни:

Вулицю Є.Гріга читати як вулицю Едварда Ґріґа;

Вулицю Об’їздна читати як вулицю Об’їзна;

Вулицю Монюшко читати як вулицю Станіслава Монюшка;

Вулицю Лук’яновича читати як вулицю Дениса Лукіяновича;

Вулицю Лучаківського читати як вулицю Володимира Лучаковського;

Вулицю Братів Гжицьких читати як вулицю Братів Ґжицьких;

Вулицю І.Репина читати як вулицю Іллі Рєпіна;

Вулицю Кардинала Сліпого читати як Патріарха Йосифа Сліпого.

🎯
А також:

Назву парку Топільче читати як парк Сопільче.

Теплохід “Герой Танцоров” перейменувати на теплохід “Ян Амор Тарновський”

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