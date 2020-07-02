Спільний проєкт ТНЕУ та норвезьких колег допомагає розпочати власну справу військовослужбовцям та атовцям

У Тернопільському національному економічному університеті вже сьомий рік поспіль реалізовують проєкт “Норвегія – Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему”, метою якого є професійна перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні. У ході соціальної адаптації учасники проєкту отримують правову та психологічну, допомогу, а також сприяння у працевлаштуванні та організації власного бізнесу. Головним партнером проєкту з Норвегії є університет NORD, а партнером та координатором в Україні – Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний фонд соціальної адаптації». Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії.

У період 2003 – 2019 років учасниками проєкту стали 10 646 осіб, серед них 1401 учасник АТО/ООС. Завдяки проєкту «Норвегія – Україна», у 2014-му створено, а у 2016-му розширено Норвезько–Український університетський альянс. Зараз до нього входять 16 університетів (15 українських та норвезький університет NORD).

Провідні науковці та практики ТНЕУ забезпечують навчання слухачів курсів за спеціальністю “Підприємництво”. За роки реалізації проєкту в закладі вищої освіти організовано вже 12 навчальних семестрів, а це понад 500 учасників, які отримали можливість знайти себе у непростих умовах сьогодення, адаптуватися й розпочати власну справу. Так випускники курсів успішно започатковують бізнес.

Фахівці Тернопільського національного економічного університету надають професійні консультації своїм випускникам і після завершення навчання допомагають їм у складних життєвих ситуаціях.

Випускники мають можливість долучитися до клубів учасників та випускників проєкту, продовжити та розвивати комунікації між собою для обміну досвідом та взаємної підтримки, отримувати інформаційну та організаційну підтримку від громадських організацій, університетів-партнерів та інших установ. Для більш зручної комунікації для випускників створюються спеціальні онлайн-майданчики на базі соціальних мереж та сайтів партнерських організацій. Це дозволяє постійно підтримувати контакт із випускниками проєкту. Учасники товаришують, стають партнерами і підтримкою один для одного, про що й самі розповідають.

“Проєкт “Україна – Норвегія” у ТНЕУ став для мене більш ніж просто навчанням. Тут я зустрів однодумців, які сьогодні є для мене хорошими друзями. Ми часто спілкуємось, проводимо разом свята, а ще працюємо над власною справою. Викладачі відкрили для нас нове дихання і ми стали трохи по-іншому дивитися на світ, адже впевнені, що ми у ньому не самі”, – розповідає випускник проєкту Дмитро Харчук.

Навчання слухачів курсів складається не лише з дисциплін професійного спрямування, а й містить великий блок психологічних занять, тренінгів, що, як і зазначено у меті проєкту, забезпечує не лише професійну, а й соціальну адаптацію учасників до не завжди простих умов сьогодення.

“Ми високо цінуємо нашу співпрацю з колективом ТНЕУ, партнерами з Міжнародного фонду соціальної адаптації та Королівства Норвегія. Відрадно, що завдяки проєкту люди, які захищають свою державу, стоять на сторожі її суверенітету та цілісності, не є покинутими після усього того, що їм часто доводиться пережити. Проходячи перепідготовку, вони не лише опановують новий фах, а й відроджують віру в себе”, – зазначає начальник Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку полковник Іван Бугай.

Проєкт “Норвегія – Україна” добре відомий не лише у м. Тернополі, а й в області. Про це свідчать підписані Меморандуми про співпрацю з Тернопільською обласною державною адміністрацією, Підгаєцькою районною державною адміністрацією та районною радою, Угода про співпрацю з Тернопільським обласним центром зайнятості.

Органи місцевого самоврядування також не залишаються осторонь і виступають партнерами ТНЕУ в підтримці військовослужбовців.

Заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра наголошує: “Справа, яку ми всі спільно здійснюємо, є надзвичайно важливою як для окремої особистості, так і для нашого міста загалом. Люди, які пройшли якісну перепідготовку, готові працювати й розвивати своє місто, створювати робочі місця, підтримувати один одного, тим самим реалізовуючи себе. Це правильний шлях!”

У рамках проєкту його слухачі мають нагоду брати участь у виїзних практичних заняттях, семінарах на базі різних установ та організацій, які є багаторічними партнерами ТНЕУ, поєднуючи теоретичну складову з практичними знаннями.

“Наша команда акумулює всі свої зусилля для того, аби за час перебування у стінах Тернопільського національного економічного університету слухачі проєкту “Норвегія – Україна” отримали якомога більше знань, дружнього спілкування, психологічної підтримки. Розпочавши свою роботу ще у 2014 році, у нас було багато амбітних планів. Пишаємося, що сьогодні, за підтримки наших добрих партнерів із Королівства Норвегія та Міжнародного фонду соціальної адаптації на чолі з його президентом Володимиром Рубцовим, усі ці плани є реалізованими, і з’явилися нові напрацювання, які дають вагомі результати”, – підкреслює ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий.

Зараз навчання за проєктом триває у дистанційному режимі. Колектив університету і слухачі курсів швидко адаптувалися до встановлених обмежень, спричинених коронавірусом COVID-19. Тому карантин не вплинув на насиченість занять й активну роботу. У ТНЕУ зазначають, що готові до нових викликів і впевнено працюють на результат!



