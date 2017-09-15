Новини Тернополя 

Альбом “Щастя кашемір” – пісенне полотно з лірикою Дзвінки Торохтушко

Irena 29 Views Прокоментуй!

Нещодавно світ побачила платівка «Щастя кашемір», «зіткана» з музики Олени Віннік-Лещинської та з лірики тернополянки Любові Бурак (псевдо – Дзвінка Торохтушко).

Олена родом з Конотопа Сумської області, наразі живе в Порт-Сент-Люсі в Флориді. З Дзвінкою Торохтушко познайомилася в соцмережі Facebook. Дзвінка публікувала тут свою лірику, а Олена поклала їх на музику. Відтак вийшов теплий, ніжний, жіночний і дещо по-осінньому золотий альбом.

Замовити альбом можна у приватних повідомленнях Олени Віннік-Лещиньської.

Любов Бурак (зліва) та Олена Віннік.

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