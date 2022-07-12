21:12 | 12.07.2022
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На Донеччині мужньо захищаючи Україну за день загинули шестеро військових з Тернополя

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Важка втрата для нашого міста.  Про це повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.

На Донеччині, мужньо захищаючи Україну, загинули тернополяни:

Голубович Микола Васильович (1978 р.н.)

Хрущ Олег Петрович (1975 р.н.)

Єрмаков Олексій Леонідович (1982 р.н.)

Мудрий Ярослав Володимирович (1972 р.н.)

Горейда Віктор Іванович (1977 р.н.)

Дудар Іван Володимирович (1983 р.н.)

Вічна пам’ять нашим Героям! Співчуття рідним і близьким.

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