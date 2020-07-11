Кілька тижнів тривали безрезультатні спроби мешканців з вулиці Чернівецька домогтись від влади приведення до ладу пішохідної доріжки, якою щодня проходять до зупинки громадського транспорту близько тисячі тернополян.

Члени команди “Сила Людей” Тернополя Іван Ковалик, Віктор Лехман та Іван Сороколіт відгукнулись на прохання місцевих жителів організувати розчистку алеї від чагарників.

Один з головних організаторів міні-толоки Іван Ковалик повідомив:

“Зараз часто буваю на вулиці Чернівецькій, бо якраз триває реалізація мого громадського проекту “Дитячо-спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій”. Відповідно, доводиться й багато спілкуватись з людьми. І розмови бувають дуже різні.

Коли вже десь вп’яте я почув про проблему з доріжкою, якою стало незручно ходити, а в тему пору доби ще й небезпечено – я вирішив не витрачати час на багатотижневу переписку з міською радою і запропонував людям вирішити проблему самотужки.

І нам це швидко вдалось! Щиро радий, що відгукнулись як місцеві мешканці, так члени команди “Сила Людей”. Хтось долучився працею, хтось інструментом, хтось грошима на розхідні матеріали.”

Зазначимо також, що благоустрій даної доріжки (мощення бруківкою та освітлення) відбувся за ініціативи тодішнього депутата Тернопільської міської ради, а тепер члена команди “Сили Людей” – Івана Сороколіта.

Сила Людей Тернополя