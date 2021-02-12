Недавно у центрі Тернополя відкрилася нова сучасна стоматологічна клініка з усіма видами послуг — від дитячої стоматології до імплантації. Не зважаючи на вишуканий інтер’єр, надсучасне обладнання, ціни тут не захмарні, але відповідають високій якості роботи.

Da Vinchi працює відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я. Її формат — сімейний, тут лікують зуби дітей та їхніх батьків.

Тут докладають усіх зусиль, аби пацієнти мали здорову, симетричну посмішку, як і заповідав свого часу відомий художник, науковець Леонардо да Вінчі — патрон цієї клініки. Фотозоною тут є знаменитий малюнок митця — Вітрувіанська людина — неявний символ внутрішньої симетрії людського тіла і Всесвіту в цілому.

Панорамні вікна, світлий інтер’єр, просторі і вишукані робочі зали, ненав’язлива музика дають можливість пацієнту відволіктися на естетику і зайвий раз не хвилюватися, а лікарю — весь день працюється залюбки.

Спочатку клієнта зустрічає адміністратор, готова відповісти на будь-які запитання, поставити у зручну для нього чергу.

З рецепції видно стерилізаційну — місце, де робочі інструменти стають бездоганно чистими, відтак безпечними.

Наступні приміщення — робочі кабінети з прозорими стінами. Приковує погляд масивний мікроскоп в одному з них, який дозволяє побачити те, що не озброєному оку зась — він може збільшити об’єкт у 25 разів і, наприклад, допомогти лікарю роздивитися зубний канал, що завтовшки, як волосина. У численних шухлядах для зручності розкладено сучасні засоби по догляду за порожниною рота, які можна тут придбати.

Засновниця клініки Da Vinchi — стоматолог із багаторічним досвідом Тетяна Слободян, яка вміє створювати гарні посмішки дорослим. Її хобі — дитяча стоматологія. Далеко не всім вдається знайти підхід до діток, втім пані Тетяна це вміє, як ніхто. Їй легко вдається “заговорити” маленьких пацієнтів. Розгадка таємниці: лікар сприймає їх, як своїх потенційних дорослих клієнтів із здоровими зубами.

У команді Тетяни Слободян чимало вузьких спеціалістів. Зокрема, терапевт та ендодонтист Антон Лисковець вміє не тільки бездоганно виконати маніпуляції з зубами, а й вчасно підбадьорити пацієнта.

Ортодонт Юлія Островська вміє вчасно побачити ранню патологію прикусу і за допомогою красивих пластинок із мультиплікаційними героями швидко та естетично створює рівні зубки.

Якщо красивим ремонтом уже нікого не здивуєш, то все ж підхід до дітей у Da Vinci таки особливий. Очікуючи на свій прийом, бачила, як лікар розмовляла з маленьким пацієнтом. Дитині однозначно було не страшно, вона з цікавістю слухала лікаря, та запам’ятовувала що і як робити вдома, аби зубки були здоровими. Використовуючи додаток на гаджеті та спеціальні картинки з к’ю ар кодом малюки, граючись, залюбки чистять зуби до потрібного стану. Відповідно до гри, Шпигунська команда каріозних монстрів — це десять мешканців загадкової планети Мегазоїд. Понад усе вони люблять солодощі. Одного разу каріозні монстри потрапляють на Землю. Щоб вижити в нових умовах, шпигуни терміново шукають безмежні запаси смаколиків. І знаходять їх у дітей, які так само обожнюють ласощі. Проте на заваді підступному плану захоплення землян стають надійні помічники чистоти і прихильники здоров’я…



5 причин обрати стоматологію Da Vinci:

Усі види стоматологічної допомоги — імплантація, художня реставрація, вініри, відбілювання, брекети. Безпека через дотримання всіх етапів обробки інструментів. Грамотні та високо кваліфіковані лікарі, які постійно підвищують професійний рівень. Матеріали високої якості закордонного виробництва. Зручне розташування: автостоянка, піша і транспортна доступність. Високий рівень сервісу, електронний запис.

У Da Vinci є можливість придбати подарунковий сертифікат на лікування — подаруйте близьким “чарівний поштовх” нарешті взятися за своє здоров’я!

Адреса: площа Героїв Євромайдану, 7, м. Тернопіль.

Години роботи: Пн-Пт з 09:00 до 20:00, у суботу з 09:00 до 15:00, неділя — вихідний.

Телефон: 067 077 1777.

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