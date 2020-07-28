18:12 | 28.07.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Ситуація дуже складна, – Галина Вознюк просить допомогти врятувати сина

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Мама трьох синів (один з них – атовець) Галина Вознюк з Тернополя потребує допомоги.

Сталася велика біда. Один з синів – Юрій зараз в обласній лікарні в реанімації.

Ситуація дуже складна…

Йому зробили операцію на голову, він перебуває в комі.

Слова мами Галини: “Потрібно багато коштів. У нас стільки нема. Я вас дуже прошу, хто скільки зможе допоможіть! Допоможіть врятувати сина. Наперед дуже вдячна.”

Рахунок картки ПриватБанк Галини – 5168757402404950

 
 

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