Ситуація дуже складна, – Галина Вознюк просить допомогти врятувати сина
Мама трьох синів (один з них – атовець) Галина Вознюк з Тернополя потребує допомоги.
Сталася велика біда. Один з синів – Юрій зараз в обласній лікарні в реанімації.
Ситуація дуже складна…
Йому зробили операцію на голову, він перебуває в комі.
Слова мами Галини: “Потрібно багато коштів. У нас стільки нема. Я вас дуже прошу, хто скільки зможе допоможіть! Допоможіть врятувати сина. Наперед дуже вдячна.”
Рахунок картки ПриватБанк Галини – 5168757402404950