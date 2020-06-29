Вчора на злітних смугах Тернопільського аеропорту відбувся незвичайний концерт українського гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — публіка слухала його зі своїх автівок. На летовище з’їхалися близько півтисячі машин.

«БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» — найбільш гастролюючий гурт в Україні. Через епідемію і карантин він на деякий час припиняв гастролі. Однак недавно разом з івент-агенцією Tikhonov Agency музиканти вигадали новий безпечний формат концертів і навіть запатентували його.

В рамках заходу діяли чіткі карантинні правила: приміром, в одному авто дозволено було перебувати не більше 2 дорослих осіб та 2 дітей до 15 років. На в’їзді на територію летовища водіям та пасажирам безконтактно вимірювали температуру. Кожен пасажир повинен був мати захисну маску, рукавиці, антисептик. Між рядами автомобілів постійно чергувала охорона та волонтери, які оперативно вирішували будь-яку проблему. По спеціальному каналі зв’язку присутні могли замовити доставку снеків і напоїв.

З нагоди візиту у Тернопіль, музиканти наживо представили прем’єру пісні “Липень”.

Величезна кількість звукового обладнання забезпечила відмінний звук в усіх куточках аеродрому. На сцені встановили величезний екран. Та й сама сцена була на два метри вищою, ніж зазвичай, тому змогу побачити виступ мали усі. Рокери-романтики потішили фанів усіма своїми відомими композиціями.

Тернопільська публіка тепло прийняла музикантів, наспівуючи завчені напам’ять тексти пісень, запалюючи ліхтарики на телефонах, “підтанцьовуючи” фарами своїх автівок, закликаючи “на біс”.

Фото Ксюха Романів