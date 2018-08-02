Священик із Тернополя зустрів молодь своєї спільноти з тортом

Спільнота «Агапе», що діє на парафіях Покрови Пресвятої Богородиці та св.мч. Бориса і Гліба (мікрорайон Кутківці), 31 липня відзначила першу річницю своєї діяльності. Впродовж цього тижня учасники спільноти проводять уже звичний для них табір «Веселі канікули з Богом» для найменших парафіян обох церков. Та один таборовий день був зовсім не схожий на усі інші. Адже ранок почався із святкового торта, який для них підготував їхній наставник і засновник спільноти о. Андрій Цяпута.

Також “агапівці” заспівали собі «Happy Birthday» та одягнули святкові ковпаки, у яких проходили увесь день. За рік своєї діяльності учасники провели чимало парафіяльних свят, таборів, молодіжних чувань. Також були організовані гаївки, вертеп, Хресні дороги; брали активну участь у міському святі християнської молоді. Спільнота «Агапе» активно заохочує усіх приєднуватися до їхнього кола.

повідомила Елеонора Атаманчук.