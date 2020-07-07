Ситуація з річками Тернопільщини: чи спадає вода?

Метеорологічна обстановка впродовж звітного періоду характеризувалась мінливою хмарністю, короткочасними дощами, грозами, подекуди градом. Відбувались коливання температури повітря вдень від 15 до 31 градуси тепла, вночі від 12 до 20 градусів тепла. Вітер змінних напрямків 7-12 м/с, під час гроз в окремих районах шквали 15-20 м/с.

За звітний період у басейні річки Дністер:

📍на гідрологічному посту Галич:

🔹 відбувся спад рівнів води на 22 см;

🔹випала середня кількість опадів 3,1 мм.

📍на гідрологічному посту Нижнів:

🔹 відбувся спад рівнів води на 50 см;

🔹випала середня кількість опадів за тиждень 2,6 мм.

📍на гідрологічному посту Заліщики:

🔹 відбувся спад рівнів води на 81 см;

🔹випала середня кількість опадів 0,1 мм.

Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація в межах норми.

Водогосподарський комплекс працював відповідно до розроблених правил експлуатації.

Польдерна насосна станція в с. Устя Зелене Монастириського району в неробочому стані.

Ступені протипаводкового захисту не введені.

Режими роботи ГЕС на водосховищах проектні.