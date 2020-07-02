Тернопільські поліцейські замішані у земельних дерибанах?

Історія земельних ділянок, яким присвячене це розслідування, сповнена драми, але більше нагадує театр абсурду.

Спроба міської ради вкотре втілити схему із дармовою роздачею землі біля ставу 2 роки тому спричинила резонанс та обурення тернополян. Після цього нові власники від земельних ділянок відмовлялися, повернувши їх громаді міста. Але те, чим все завершилося, мало хто міг передбачити…

Нагадаємо, позаминулого року Тернопільська міськрада ґрунтовно взялася за захист озера від зливу нечистот, браконьєрів та незаконних забудов. Ну бо чим ще пояснити, що з легкої руки депутатів поруч перлини міста обзавестися власними земельними ділянками отримали можливість одразу сім громадян. Тоді на засіданні сесії Тернопільської міської ради 27 депутатів проголосували “за” надання дозволу “на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул. Новий Світ (гр.Вишовський С.М. та інші)”. Йшлося про сім ділянок площею 0,10 га в елітному районі міста – неподалік озера.



Згодом депутати затвердили проєкти, віддавши землю у приватну власність. Усі ділянки знаходяться поруч. А отримали їх не пересічні тернополяни, а діючі працівники поліції. Щоправда, фігурує в проєктах не сім, а п’ять правоохоронців, двоє “відпали” на першому етапі. Хоча у підсумку усі сім ділянок знайшла свого власника…

Відмовилися чи “тягнули” час?

Згідно з законом, кожен громадянин має право отримати землю під будівництво житла. Пересічним тернополянам скористатися таким правом навряд чи вдасться. Але окремим людям це вдається, причому досить легко. У даному випадку увагу привернуло те, що ділянки виділили одразу сімом правохоронцям, причому поруч. Це викликало підозри, з якими журналіст влітку 2019 року звернувся за коментарем до начальника Головного Управління поліції в Тернопільській області Олександра Богомола. В телефонній розмові головний поліцейський області тоді повідомив, що йому про дане рішення міської ради відомо, однак він його, м’яко кажучи, не схвалює.

“Ми провели свою перевірку щодо законності звернень. Працівники мали право звернутися, особисто я спілкувався з ними. Порушень ми там не побачили, щоб притягувати до відповідальності. Двоє працівників відмовилися від ділянок на тій території. На мою думку, це участь у чомусь неправильному. Я це не дослідив, не підтвердив поки що. Та якщо це так, то будуть нести відповідальність. Я попередив людей: якщо вони лізуть в якусь іншу ситуацію, і завтра ці п’ять ділянок об’єднаються під висотний будинок, то буду розуміти, що вони дурять наших мешканців. Поки я буду працювати, ті, хто отримали ділянки, на підвищення будь-де не підуть”, – сказав тоді Олександр Богомол.

Працівники поліції, вочевидь, дослухалися до позиції свого начальника, оскільки двоє з них зникли з переліку претендентів, а інші п’ятеро від отриманих земельних ділянок невдовзі відмовилися публічно. Ми навіть публікували заяви правоохоронців, в яких вони зазначають, що хочуть повернути землю назад у комунальну власність.

Отримали ті ж поліцейські?



Символічно, на Святого Миколая 19 грудня 2018 року міська рада без зайвого шуму і без обговорення відмінила своє рішення, яким раніше виділила землю поліцейським. Та ділянки не довго пробули в комунальній власності. Невдовзі депутати міськради на чолі з міським головою почали роздавати їх іншим людям, які теж мають стосунок до правоохоронної системи.

Так, в червні 2019 року депутатський корпус проголосував за рішення “Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,10га за адресою вул. Новий Світ гр. Росоловському В.Н.” 24 липня 2019 року депутати віддали ще 0,10 га землі для Сеньківа Сергія Михайловича. Тоді “За” рішення проголосували 29 депутатів та Сергій Надал. Чоловік з прізвищем Сеньків і згаданими ініціалами раніше працював у Тернопільському зональному відділі Військової служби правопорядку на посаді начальника групи проведення службових розслідувань. У 2020 році, судячи з відкритих даних, Сергій Михайлович звільнився. Та роздавати кожну ділянку окремим рішенням – довго.

Невдовзі в раді вирішили згадати стару практику та погодили надання землі одразу п’ятьом працівникам поліції “пакетом”, тобто одним рішенням. І не будь-кому, а тим самим особам, які письмово від землі відмовлялися. Серед них – заступник начальника відділу превенції Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Вишовський Сергій Михайлович. Чоловік, згідно декларації, і без виділеної вже володіє двома земельними ділянками (по 800 та 1000 кв. м). Також він та його родина мають 4 квартири: три – в Тернополі, одну – у Івано-Франківську.

Ще одним щасливим власником ділянки знову став начальник сектору ГУНП в Тернопільській області – Кульчицький Андрій Ярославович. Він живе скромніше, хоча теж має дві ділянки та квартиру у Тернополі, судячи з декларації. Має свою квартиру і старший слідчий Шеремета Мирон Михайлович, який теж, попри відмови, отримав землю. Згідно декларації, не має власного житла начальник сектору охорони публічного порядку Тернопільського ВП Кравчук Володимир Юрійович. Він володіє лише ділянкою, площею 0,08 кв. м в с. Мишковичі Тернопільського району.

В тому ж таки селі Мишковичі має будинок Грицак Роман Юрійович – старший дільничний офіцер поліції, який теж отримав ділянку поруч озера. Цікаво, що Володимир Кравчук, Андрій Кульчицький, Роман Грицак, Сергій Вишовський писали відмову від ділянок, є відповідні документи. Проте у підсумку землю таки отримали. Мабуть, правоохоронці передумали, або ж їхні заяви про відмову були насправді не щирими і лукавими…



Земля уже належить фірмі – одноденці

І якщо ви думаєте, що правоохоронці одразу взялися будувати собі житло біля озера, то помиляєтеся. Адже у підсумку усі сім ділянок, які на початку в 2018 році почали роздавати депутати, таки стали приватною власністю однієї структури! Ми подали сім запитів до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, аби дізнатися, кому зараз належить кожна ділянка, яку міськрада виділила безкоштовно правоохоронцям. І виявили, що усі(!!!) сім ділянок по 0,10 га кожна зараз належать одному приватному підприємству “Поділля Тербуд”. ПП створене 5 травня 2020 року, тобто трохи більше місяця тому. Статутний капітал ПП – 150 тис. гривень. Керівником та засновником, згідно відкритих реєстрів, є Барило Ігор Євгенович.



Цікаво, що ділянки на ПП “Поділля Тербуд” оформляти почали через кілька тижнів від моменту створення ПП. Крім того деякі з них реєстрували в один день, як от 20 травня ПП зареєструвало на себе ділянки Сеньківа та Кравчука. Що це? Збіг чи домовленості? Таке ж питання можна поставити до тих депутатів, які голосували за усі рішення, що стосуються семи ділянок біля озера. Підтримували їх найбільше депутати з ВО “Свобода”, в тому числі і сам мер-свободівець Сергій Надал, “За” голосували також депутати із “Європейської Солідарності” Порошенка, “Батьківщини”, “Самопомочі”, Радикальної партії Ляшка, Народного контролю. Щоправда, по кожній ділянці голосували по-різному, проте перелік фракцій, які давали голоси “за”, практично не змінювався.

Ба більше! На останній сесії міської ради Сергій Надал вніс “з голосу” проєкт рішення, в якому йшлося про зміну цільового призначення землі для ПП “Поділля Тербуд”: із землі для будівництва житла у землю для будівництва багатоповерхівок. “За” голосував сам міський очільник та більшість депутатів. Ніхто не взяв слова, не поцікавився, чому фірма отримує цю ділянку.



Начальник поліції від коментарів відмовився

На жаль, начальник поліції області Олександр Богомол коментувати цю ситуацію не захотів, бо мовляв про цей новий виток в давній історії не в курсі. Мабуть, Олександр Миколайович просто не має що сказати. Або не хоче. Так само не воліє спілкуватися й засновник та власник приватного підприємства “Поділля Тербуд” Ігор Барило. Ми телефонували на його мобільний телефон. Цікавилися, яким чином чоловік отримував усі сім ділянок? Особисто знав кожного правоохоронця? Чи купував вже одну ділянку в людини, яка зі старту заправляла процесом? Чи, може, правоохоронці продавали свою землю на “ОLX”? І як так вийшло, що землю оформляли в проміжку в добу, а то й взагалі по дві ділянки на день. Та, на жаль, Ігор Євгенович коментувати ситуацію відмовився. “Я маю право не коментувати, от і не буду”,- відповів Ігор Барило.

Наостанок

Поки тернополянам продовжують замилювати очі всюдисущою бруківкою, депутати та міський голова продовжують роздавати землю поруч з Тернопільським озером і не тільки.

Ласі земельні ділянки потрапляють “обраним” у приватні руки без аукціону, тобто без наповнення бюджету. Дана схема мала б зацікавити правоохоронців. Але в контексті описаного навряд чи варто дивуватися, що поліції немає справ до розбазарення землі громади. Що цікаво, у квітні 2020 року розпорядженням міського голови Сергія Надала була створена комісія, члени якої мають займатися виявленням та запобіганням незаконній забудові міста. За іронією долі (або ні), до складу комісії увійшли й правоохоронці, серед яких – Вишовський С.М., представник Тернопільського відділу поліції ГУНП у Тернопільській області. Нагадаємо, людина з таким прізвищем та ініціалами теж отримала землю поруч озера…

Тернопіль Вечірній