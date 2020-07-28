Тернопільська область не готова послаблювати карантинні заходи

Станом на 28 липня Тернопільська область належить до областей, які не готові послаблювати карантинні заходи. В області другий тиждень триває підйом захворюваності на COVID-19. Люди розслабились, все частіше не дотримуються санітарно-епідеміологічних вимог.

Про це наголосила завідувач Теребовлянського міжрайонного відділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Людмила Палідвор під час позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації, яка відбулась під керівництвом голови РДА Яреми Шатарського. Також вона нагадала присутнім, що вірус дуже добре себе почуває в закритих приміщеннях. Там є всі умови для того, щоб він міг себе реалізувати. В області зріс показник летальності. Це пов’язано зі збільшенням захворюваності. На жаль, за останній місяць зросла захворюваність і в нашому районі.

«На 135 день карантину в Теребовлянському районі на COVID-19 хворіють 24 особи. Всього в районі зареєстровано 43 випадки захворювання. У лікувальному закладі заходиться 1 пацієнт. На амбулаторному лікуванні перебувають 23 особи. На самоізоляції знаходяться 55 чоловік, з них 14 осіб приїхали з-за кордону», – повідомила Людмила Ярославівна.

Продовжуючи тему стану епідемічної ситуації, спричиненої гострою респіраторною хворобою COVID-19 у Теребовлянському районі, в ході засідання комісії виступили представники первинної та вторинної галузей охорони здоров’я району.