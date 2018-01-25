Тернопільська блогерка Аліна Френдій прокоментувала скандальну заяву власника готелю

Нещодавно великого резонансу в міжнародному інформаційному просторі набула новина про те, як власник одного з готелів Ірландії публічно принизив блогерку. Ця тема стала лейтмотивом посту відомої блогерки з Тернополя Аліни Френдій.

Передісторія. Інтернет-блогерка Еллі Дарбі запропонувала адміністрації готелю в Дубліні рекламу на своїй сторінці в Instagram, де має 76 тисяч фоловерів, і на YouTube (тут у неї на той час було 87 тисяч підписників). Пообіцяла прорекламувати заклад серед своїх читачів в обмін на безкоштовне проживання в розкішному готелі для неї з хлопцем. На таку пропозицію власник готелю опублікував лист, де радив дівчині знайти роботу та згадати про самоповагу. Але на цьому історія не закінчилась: офіційна відповідь адміністрації готелю набула резонансу в ЗМІ й зробила блогерку значно популярнішою. Згодом власник написав черговий публічний лист дівчині, де він виставив “рахунок” на 5,3 мільйона євро за рекламу її блогу в провідних виданнях більш ніж 20 країн світу.

Тернопіль жартома називають столицею блогерів, адже тут проживають Insta-блогери з більш як стотисячною аудиторією підписників (тобто більшою, ніж у дівчини, яка фігурує у скандальній публікації). Insta-діви з Тернополя не приховоють, що теж заробляють на рекламі. Зокрема, скандальну публікацію прокоментувала Аліна Френдій, на яку підписані 140 тисяч читачів.

“Скандальна тема розриває інстаграм і я не можу змовчати!, — пише @alina_frendiy. — Наткнулась в ТСН на статтю, як блогер запропонувала співпрацю готелю за безкоштовне перебування взамін на рекламу – на що той показово відповів хай знайде собі гідну роботу і не позориться, після цього оприлюднивши цей діалог без називання імен( посилання кидаю в сторіс☝🏽)

Ситуація має дві сторони медалі, оскільки я не знаю аудиторії цього блогера, не знаю її статистики, активності і реальності її цифр.

Не знаю чому так обурено відповів їй власник, напевно це його брутальний стиль і необґрунтована ненависть до блогерів, нехай – але коли почала читати коментарі людей на цей рахунок і що вони думають про блогерів як професію – я просто була в ступорі😕

«Знайдіть нормальну роботу, попрошайки і тд»

Люди, ми в 21 столітті, особисто мене багато, хто вважає лідером думки ( influencer, як кажуть в світі🌎), я маю реальну аудиторію, яку люблю і повірте, реклама працює!

Білборди, вивіски, ТВ ? Це вже відійшло на другий план!☹️

І я не вигороджую ту дівчину блогера, бо сама я нічого «не клянчила», але пора прийняти той факт, що блогер може запустити тобі бізнес з нуля!

Маю свої конкретні приклади і пишаюсь своїм результатом!⬇️

Поїхавши в дім в Карпати в 2 дні ми з Таньою запустили людям бізнес за 1 день, і вже через декілька годин там було все заброньовано на 2 місяці вперед , я ледь встигла там зайняти номер татові на день народження, бо люди писали і писали!🙏🏼А реклама працює тоді, коли ви рекламуєте ЯКІСНЕ!✔️

Нас запросили на рекламу – ми виконали свою роботу!✌🏼

Всі задоволені, щасливі – та щасливі це було легко сказано, власники були в шоці❤️

Я довго пояснювала це татові, який сміявся і вперто не хотів розуміти як це працює – але тепер він шукає площадки для реклами, і де можна просунути бізнес, щодня скидаючи мені людей і каже «глянь,вона активна ?»😅

Звичайно за куплених блогерів з ботами мова не йде – там в очах цікава тільки халява.

Але коли ти щодня працюєш над контентом, шукаєш цікаву інфу, ділишся тим, чим живеш, відповідаєш щодня на енну к-сть коментарів і повідомлень – ви думаєте це легко?

Якщо легко – то зробіть так само😉

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Є два поняття хейтерів цього виду дійяльності:

1 тип ✔️- люди віку наших батьків, або минуле покоління, яке ще досі думає, що брошурки і білборди диктують рекламу. І вони просто апріорі не розуміють, що люди своїм чесним відгуком можуть впливати на інших в інстаграмі.

2 тип ✔️- заздрість людей, які думають, що це «халява», при цьому нічого не роблячи, підписавшись «непальоним» нікнеймом без ави, залишаючи коменти типу « знов реклама, скільки заплатили?», «довгий ніс», «пальто не відміняється» і тд

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Я вела це до того, що якщо ти працюєш якісно, фільтруєш контент, даєш рекомендації від себе( я теж рекламую, що купила сама в магазині – і це нормально, і тому ми лідери думки, а не просто бартер). Якщо реклама побудована лише на чесних відгуках ( а повірте, вертала я оххх як багато речей рекламодавцям 🙈) – тоді до тебе і є довіра, і рекомендації працюють, і тебе відповідно цінують, як лідера думки!

Поважаючий себе influencer має ціну, бо на нього є попит. Тому хейтери – змиріться, а тим хто розуміє – дякую❤️

І в 21 столітті – це нормально!”, — кінець цитати.